Pedro Gallese se lució con majestuosa atajada a Luis Suárez: portero peruano evitó gol de media cancha al uruguayo en la MLS

¡Apareció el 'Pulpo'! En la victoria del Orlando City ante Inter Miami, Pedro Gallese dejó atónitos a los hinchas tras impedir que Luis Suárez marque uno de los goles más bonitos de su carrera.

Pedro Gallese fue titular en la victoria de Orlando City contra Inter Miami. Foto: composición LR/difusión
Pedro Gallese fue titular en la victoria de Orlando City contra Inter Miami. Foto: composición LR/difusión

Orlando City derrotó 4-1 a Inter Miami en el Exploria Stadium por la cuarta fecha de la MLS. Más allá del abultado resultado, el partido nos dejó una jugada para la memoria. El portero Pedro Gallese se lució con una enorme atajada a Luis Suárez sobre los 66 minutos. El delantero uruguayo intentó marcar desde la mitad de la cancha, pero el guardameta de la selección peruana se estiró de tal manera que evitó el golazo del 'Pistolero'. De inmediato, se llevó los aplausos de propios y extraños.

Gallese es uno de los pilares del plantel. Desde su llegada a los Leones, el 'Pulpo' se adueñó del arco y ha protagonizado varias atajadas claves para su equipo. El último domingo 10 de agosto, Suárez lo sufrió durante el encuentro por la liga de Estados Unidos.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Gallese brilla con monumental atajada a Suárez en partido de la MLS

Corría el minuto 66 del encuentro cuando, en un rápido contragolpe del equipo ‘rosado’, Luis Suárez recibió el balón, levantó la mirada y notó que Gallese estaba adelantado. El atacante no dudó en disparar desde mitad de cancha. No obstante, no contaba con los reflejos impresionantes del ‘Pulpo’, quien logró evitar lo que hubiera sido el segundo tanto para el Inter Miami.

Gallese quedó tendido en el césped tras impactar contra las redes de su arco, por lo que fue rápidamente atendido por el cuerpo médico. Afortunadamente, el golpe no fue grave y, tras unos minutos, pudo reincorporarse y continuar bajo los tres palos sin problemas.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cómo quedó Orlando City de Pedro Gallese conta Inter Miami?

El marcador se abrió rápido en el partido. Luis Muriel fue el encargado marcar el primero para el Orlando City, pero Yannick Bright lo empató instantáneamente. El resultado no se movió hasta el inicio del segundo tiempo.

A los 50 minutos, el delantero colombiano volvió a aparecer para poner arriba a los morados. Tiempo después, Martín Ojeda amplió la ventaja y puso el tercero. Finalmente, sobre el epílogo del compromiso, Marco Pasalic sentenció la victoria del equipo de Pedro Gallese.

