Piero Quispe no la pasaba bien en Pumas UNAM, ya que en las fechas anteriores no era considerado en el once titular e incluso ni tenía minutos. Sin embargo, en su último partido encontró la oportunidad que tanto buscaba y deslumbró con una fina asistencia ante Atlanta United. El popular equipo de la Liga MX derrotó 3-2 al representante de la MLS.

El centrocampista de 23 años estuvo activo en la zona medular, colaboró en la creación de juego y firmó una lujosa asistencia para el autor del doblete Adalberto Carrasquilla De este modo, se posicionan en el cuarto lugar de la tabla con 5 puntos. Este avance se debe a su victoria en la tanda de penales frente a Orlando City, ya que se impuso 4-3, y al reciente triunfo sobre el conjunto de estadounidense.

¿Cómo fue la deslumbrante asistencia de Piero Quispe ante Atlanta por la Leagues Cup 2025?

El defensor Rubén Duarte subió hasta el campo rival y realizó un pase filtrado para el volante peruano. Piero Quispe paró el balón, giró y asistió a Adalberto Carrasquilla. El delantero, tras perfilarse, lanzó un potente remate que resultó inatajable para el arquero del antiguo equipo de Luis Abram. Este gol desató la euforia entre los seguidores de Pumas presentes en el Exploria Stadium.

Keylor Navas fue expulsado ante Atlanta United por la Leagues Cup

La actuación del arquero centroamericano fue clave para sostener la defensa en instantes decisivos del encuentro. No obstante, el desenlace del partido trajo consigo una nueva adversidad para el guardameta: su expulsión en los últimos minutos lo marginará del próximo partido en el torneo internacional. Esta situación se convierte en un duro revés para los Pumas, dado el papel fundamental que desempeña Navas en la portería.

¿Cuándo se enfrentan Lionel Messi y Piero Quispe por la Leagues Cup 2025?

El partido entre Inter Miami y Pumas tendrá lugar el próximo miércoles 6 de agosto desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo corresponde a la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.