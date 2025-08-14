Alianza Lima dejó buenas sensaciones, en los octavos de final de ida, tras derrotar a Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025. El popular equipo de la Liga 1 respondió en defensa y sacó una importante diferencia (2-0) para jugar con más tranquilidad en la vuelta. Sin embargo, el club de La Victoria encendió las alamas con la inesperada lesión de Paolo Guerrero.

El experimentado '9' trató de correr a toda velocidad para iniciar un contragolpe, pero al acelerar o picarla sintió un pinchazo en el muslo y no pudo continuar por el dolor. Los gestos de dolor en su rostro lo decían todo, ya que una vez más tuvo una recaída en un importante partido. Es importante destacar que Guerrero estaba saliendo de una lesión, aunque hace un par de días lo vieron bailando y saltando en una fiesta.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la lesión de Paolo Guerrero?

Gorosito fue consultado sobre el poco cuidado que tuvo Paolo Guerrero con su lesión, dado que fue captado bailando hace un par de noches. “Algunos medios viven del escándalo pero Paolo no hizo nada. Celebró el cumpleaños de su esposa como muchos, y no estuvo hasta las 6 o 9 de la mañana”, enfatizó Néstor Gorosito. Asimismo, confesó que este suceso no es considerado un acto de indisciplina por el sano contexto vinculado al emotivo baile con sus seres queridos.