El último fin de semana, Alianza Lima se impuso 1-0 a Ayacucho FC en calidad de visitante, resultado que mantiene a los íntimos en la lucha por llevarse el Torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo anotó Pablo Ceppelini, desde el punto de penal, luego de una mano del rival que fue revisada por el VAR. El volante charrúa celebró el tanto mostrando la camiseta número '10' que utiliza, una acción que ha generado diversas reacciones. Uno de los que habló sobre ello fue Eddie Fleischman.

En la última edición del programa streaming 'Juego Cruzado', el comentarista deportivo cuestionó a Ceppelini por celebrar de esta manera y aseguró que se debe mantener humilde, pues aún no ha hecho nada importante en el cuadro íntimo portando ese dorsal.

Eddie Fleischman tras celebración de Pablo Ceppelini: "Un poco más de humildad y respeto"

En primera instancia, el popular 'Colorado' habló sobre el rendimiento del mediocampista en lo que va de la temporada y aseguró que mostró su mejor versión solo en la Copa Libertadores. El futbolista de 33 años ha sido uno de los más criticados por la hinchada en los últimos meses no solo por el bajón futbolístico que ha ido mostrando, sino por el ampay protagonizado hace unas semanas.

"Para mí, estaba justificando su contratación en toda la primera fase de Libertadores hasta llegar a la ronda de grupos. Estaba siendo figura hasta que Conmebol lo sanciona por cuatro meses y, para mí, Ceppelini la Liga 1 no se la tomaba tan en serio como los torneos internacionales", indicó.

Luego, habló sobre su gol ante los Zorros y destacó el carácter que tuvo para pedirle el balón a Hernán Barcos, quien es el habitual lanzador de los penaltis en Alianza Lima. "Si no tienes la personalidad de tomar la pelota para enfrentar a Ayacucho y meter un penal, entonces no estás para la alta competencia. Eso no alcanza para que uno se sacuda de las tremendas dudas que deja Ceppelini", agregó.

Fue en ese momento en el que extendió su crítica a 'Cepe' por la celebración mostrando la camiseta con el dorsal frente a las cámaras. El comunicador se mostró en contra del festejo y señaló que aún no ha sido tan determinante en la temporada para hacer ese tipo de celebraciones. Además, afirmó que debería tener más respeto por ese histórico número, el cual ha sido utilizado por Cubillas.

"Eestá en deuda. Metes el gol de penal, chévere, date la vuelta y regresa caminando. Se saca la camiseta ’10′ y la muestra. Perdone, señor Ceppelini, estamos hablando en vestuario. No seas pend***. (...) Ese mensaje es el de un jugador que dice: 'Aquí estoy yo, ustedes que me han criticado, yo soy el ’10′'. Un poco más de humildad y respeto. No muestres la camiseta número ’10′, como que tú fueras el gran protagonista de la número ‘10′ cuando no has hecho nada con ese número que tuvo Teófilo Cubillas. Entonces, un poco más de respeto por la camiseta número ‘10′ de Alianza. ¿Qué ha hecho Ceppelini?", se cuestionó.