PSG vs Tottenham EN VIVO por la final de Supercopa de Europa: Hora y donde ver el partidazo entre ambos equipos
Sigue la transmisión EN VIVO minuto a minuto del emocionante encuentro entre PSG y Tottenham aquí en la República Deportes.
- Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"
- Canal confirmado de PSG vs Tottenham: ¿dónde ver por TV y streaming el partido por la Supercopa de Europa 2025?
Este miércoles 23 de agosto, el PSG se enfrentará al Tottenham en lo que promete ser un gran partido por la final de la Supercopa de Europa. Esta es una competición anual de fútbol organizada por la UEFA, disputada por los ganadores de las dos principales competiciones europeas de clubes: la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.
Recientemente, el conjunto francés participó en el Mundial de Clubes en Norteamérica, pero cayó en la final ante el Chelsea, dejando escapar la oportunidad de consagrarse como invencible. Aun así, el equipo asume con compromiso este importante reto en Italia, donde luchará desde el primer minuto.
PUEDES VER: Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."
¿A qué hora juega PSG contra Tottenham?
El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación para los demás países.
- Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
¿Dónde ver PSG contra Tottenham?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO del duelo entre PSG y Tottenham por la Supercopa de Europa, con transmisión de ESPN y Disney Plus para Perú y toda Latinoamérica. Además, podrás seguir aquí en la República Deportes el minuto a minuto.
- Argentina: Disney Premium Argentina, ESPN Argentina, Fox Sports Argentina
- Bolivia: Disney Premium, ESPN
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, SBT
- Canadá: DAZN Canada
- Chile: Disney Premium, ESPN
- Colombia: Disney Premium, ESPN
- Ecuador: ESPN, Disney Premium
- Internacional: Sport 24 extra
- México: Max Mexico, TNT Go, Tubi Mexico, Caliente TV, TNT Sports, FOX Mexico
- Perú: Disney Premium Argentina, ESPN
- Paraguay: Disney Premium, ESPN
- Uruguay: Disney Premium Argentina, ESPN
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, fuboTV
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
PUEDES VER: 'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"
¿Cuándo juega PSG contra Tottenham?
El encuentro se llevará a cabo este miércoles 13 en el Bluenergy Stadium, ubicado en Italia, que cuenta con una capacidad para 25.132 personas.