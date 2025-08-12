PSG vs Tottenham EN VIVO por la final de Supercopa de Europa: Hora y donde ver el partidazo entre ambos equipos

Este miércoles 23 de agosto, el PSG se enfrentará al Tottenham en lo que promete ser un gran partido por la final de la Supercopa de Europa. Esta es una competición anual de fútbol organizada por la UEFA, disputada por los ganadores de las dos principales competiciones europeas de clubes: la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

Recientemente, el conjunto francés participó en el Mundial de Clubes en Norteamérica, pero cayó en la final ante el Chelsea, dejando escapar la oportunidad de consagrarse como invencible. Aun así, el equipo asume con compromiso este importante reto en Italia, donde luchará desde el primer minuto.

¿A qué hora juega PSG contra Tottenham?

El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación para los demás países.

Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver PSG contra Tottenham?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO del duelo entre PSG y Tottenham por la Supercopa de Europa, con transmisión de ESPN y Disney Plus para Perú y toda Latinoamérica. Además, podrás seguir aquí en la República Deportes el minuto a minuto.

Argentina: Disney Premium Argentina, ESPN Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney Premium, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, SBT

Canadá: DAZN Canada

Chile: Disney Premium, ESPN

Colombia: Disney Premium, ESPN

Ecuador: ESPN, Disney Premium

Internacional: Sport 24 extra

México: Max Mexico, TNT Go, Tubi Mexico, Caliente TV, TNT Sports, FOX Mexico

Perú: Disney Premium Argentina, ESPN

Paraguay: Disney Premium, ESPN

Uruguay: Disney Premium Argentina, ESPN

Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, fuboTV

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

¿Cuándo juega PSG contra Tottenham?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 13 en el Bluenergy Stadium, ubicado en Italia, que cuenta con una capacidad para 25.132 personas.