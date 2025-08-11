HOYSuscripcion LR Focus

Canal confirmado de PSG ante Tottenham: ¿dónde ver el partido por la Supercopa de Europa 2025?

Tras el chasco que se llevó en la final del Mundial de Clubes, el equipo de Luis Enrique buscará desquitarse ante los Spurs, que no pudo retener a su estrella Heung-min Son.

Parisinos y londinenses solo jugaron una vez entre sí: fue por un amistoso en el 2017. Foto: composición de LR/PSG/Tottenham Hotspur
Parisinos y londinenses solo jugaron una vez entre sí: fue por un amistoso en el 2017. Foto: composición de LR/PSG/Tottenham Hotspur

La nueva temporada del fútbol en el Viejo Continente empezará con la disputa de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham. El cuadro dirigido por Luis Enrique, que conquistó la Champions League en la temporada 2024-25, pondrá a prueba su poderío frente al elenco de Thomas Frank, reemplazante de Ange Postecoglou tras la obtención de la Europa League.

Los parisinos llegarán con afán de revancha a esta definición luego del baldazo de agua fría que significó caer goleados en la final del Mundial de Clubes a manos del Chelsea. Los Spurs, por su parte, empezarán una nueva era sin el coreano Heung-min Son, quien fue la máxima estrella del equipo durante los últimos años. El partido se jugará este miércoles 13 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Friuli, de Venecia.

Canal confirmado de PSG ante Tottenham

La transmisión del partido entre PSG y Tottenham estará a cargo del canal ESPN en Perú y el resto de Sudamérica. Para otras regiones, consulta la guía de canales respectiva.

  • Argentina: ESPN, Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: TNT, HBO Max, SBT
  • Chile: ESPN, ESPN Premium
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: TNT, HBO Max
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, ViX Premium
  • España: M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+

¿Cómo ver PSG ante Tottenham por internet?

Si quieres seguir el cruce de PSG vs Tottenham en línea, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. Esta plataforma ofrece la transmisión del duelo para Sudamérica y Centroamérica tanto en su plan estándar como en el premium.

Próximos partidos de PSG y Tottenham

Luego de medirse por el título de la Supercopa de Europa, a PSG y Tottenham les espera el debut en sus ligas domésticas. Por la fecha 1 de la Ligue 1, el equipo parisino visitará al Nantes el domingo 17 de agosto, mientras que los Spurs recibirán al Burnley un día antes, el sábado 16, por la primera jornada de la Premier League.

