Gianluigi Donnarumma fue uno de los mejores jugadores del PSG de Luis Enrique. Foto: composición LR/AFP/Twitter

PSG afronta una situación muy compleja a pocas horas de enfrentarse al Tottenham por la final de la Supercopa de Europa. Ante la sorpresa de muchos aficionados, el entrenador Luis Enrique sorprendió con su decisión de no convocar y apartar del plantel al arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

"Donnarumma está fuera de la convocatoria por decisión propia. Soy 100% responsable. Quiero un portero diferente y tomé esta decisión. Gigio es uno de los mejores porteros del mundo", manifestó el experimentado estratega en conferencia de prensa.

Donnarumma responde a Luis Enrique tras ser 'echado' del PSG

A través de sus redes sociales, el arquero de la selección italiana dejó en claro que él no tenía la intención de ponerle fin a su ciclo en el vigente campeón de la Champions League.

"Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", señaló en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el portero de 26 años enfatizó en su deseo de poder despedirse de los aficionados del PSG "como se debe" y les dedicó unas sentidas palabras.

"Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", agregó.

"A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos", finalizó.

¿Cuándo juegan PSG vs Tottenham?

PSG y Tottenham prometen regalarnos un partidazo este miércoles 13 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Friuli, de Venecia. Franceses e ingleses serán los encargados de definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa.