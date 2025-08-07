Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos se enfrenta a Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 8 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La escuadra cutervina y cusqueña se ven las caras en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Las Águilas cutervinas no tuvieron el mejor arranque y son coleros del Clausura con solo un punto. Por ello, están obligados a sumar para escapar de los últimos lugares. Por su parte, Cienciano también quiere ganar después de dos derrotas en cuatro fechas.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Cienciano?

El enfrentamiento entre Comerciantes Unidos vs Cienciano por la quinta jornada del Clausura está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Comerciantes Unidos contra Cienciano?

En Perú, la transmisión del Comerciantes Unidos vs Cienciano estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Comerciantes Unidos vs Cienciano vía L1 MAX?

Para ver el Comerciantes Unidos vs Cienciano por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.