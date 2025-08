En las últimas horas, se difundieron alguna imágenes de Paolo Guerrero bailando en la fiesta de cumpleaños de su pareja Ana Paula Consorte. El 'Depredador', quien presenta un esguince en el tobillo derecho, no jugó en la jornada pasada con Alianza Lima. Además, se confirmó que se perderá el duelo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura debido a que no logró recuperarse. Uno de los que se refirió a este tema fue Reimond Manco.

El exfutbolista cuestionó que el capitán de Alianza Lima haya asistido a este evento pese a estar lesionado y lo criticó por dejarse grabar bailando. El ex 'jotita' aseguró que en este caso las críticas serán mínimas, ya que se trata de alguien como Paolo Guerrero

PUEDES VER: Universidad Católica fue duramente sancionado por la FIFA a poco de jugar contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Reimond Manco criticó a Paolo Guerrero por asistir a fiesta lesionado

"Sí me parece un poco irresponsable, porque atrás de él vienen muchos chicos en Alianza Lima, caso Cari, Burlamaqui, Archimbaud, los que están más chicos, y van a pasar por lo mismo. Ahora porque es Paolo, pero imagínate que fuese Cari, que está desgarrado y sale bailando. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vas y le dices que no puede hacer eso, que está lesionado y tiene que cuidarse? ¿Qué te puede responder si vas y le dices eso?", dijo en el programa streaming 'Línea de 5'.

El ahora comentarista manifestó que a pesar la jerarquías que puedan existir dentro de una institución, las reglas deben ser las mismas para todos. "Cuando estás en un equipo se respeta la jerarquía, la trayectoria, pero las reglas para todos son iguales. A mí me parece irresponsable, no solo porque está lesionado y puede empeorar, sino porque deja que lo graben. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo", sostuvo.

Manco recordó la época en la que fue duramente criticado por salir en ampays y aseveró que si no hubiera sido captado por programas de espectáculos no habría recibido la crítica que recibió en su momento. "A mí me han sacrificado y satanizado por ampays que me hicieron de una manera inadecuada, pero si no me grababan no pasaba nada. Tienes que ser más cuidadoso con la gente a la que invitas", apuntó.

Paolo Guerrero no formará parte del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este lunes 4 de agosto, el cuadro blanquiazul anunció la lista de convocados de Néstor Gorosito para lo que será el clásico moderno ante Sporting Cristal en Matute por el Clausura y el 'Depredador' no fue considerado. Otra de las bajas son Eryc Castillo, Piero Cari y Alan Cantero.