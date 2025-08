Néstor Gorosito vivió un tenso momento, previo al partido ante Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura, con un reportero de L1 MAX luego de ser consultado por la polémica programación que quiere Universitario para el 'Clásico'. El técnico aliancista estaba enfocado en el duelo ante el reciente inquilino de la primera división, pero la pregunta del periodista lo descuadró.

Más temprano, en L1 MAX, Antonio García Pye encendió la previa del 'Clásico'. "Se ha conversado con la Liga 1 sobre un cambio de fecha, pero eso ya no está en nuestras manos. Sencillamente, vamos a aceptar lo que nos digan y acá no hay ninguna intención de sacar ventajas, es solamente buscar un equilibrio. Lo que decida el torneo se aceptará y esperaremos a nuestro clásico rival el día que nos dígan", declaró el directivo en el conocido canal de fútbol.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la reprogramación del 'Clásico' ante Universitario?



La entrevista era tranquila hasta que el 'Pipo' escuchó una pregunta vinculada al vigente campeón de la Liga 1 y su postura sobre la reprogramación del 'Clásico'. De este modo, su rostro cambió y respondió con un contundente: "No, no me corresponde. Pregúntale a Franco Navarro", enfatizó el experimentado entrenador aliancista. Posteriormente, agradeció por la entrevista y se fue al vestuario.

Delegado de Alianza Lima critica declaraciones de Jorge Fossati

Además, Ordóñez rememoró el cambio de decisión de la FPF para que el Universitario vs Sporting Cristal en el Monumental por el Apertura se juegue con público y cuestionó que desde la 'U' siempre intenten cambiar las fechas establecidas.

"Alianza ha jugado 14 partidos Conmebol 2025 y no pedirnos postergación. Jesús Gonzales de Liga dijo que no hay disponibilidad de fechas. Ya pasó torcer decisión de jugar sin público con Sporting Cristal. ¿Pretenden que se postergue una fecha o detener un mes el torneo? ¿Ahora la selección no es prioridad?", escribió en X.