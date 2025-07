Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura

Alianza Lima todavía no sabe lo que es ganar en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Alianza Lima todavía no sabe lo que es ganar en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Alianza Lima no tiene margen de error y solo le sirve ganar a Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Néstor Gorosito se enfrentará a los de Santiago Acasiete este jueves 31 de julio, a partir de las 7.00 p. m., en el Estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El elenco blanquiazul, que viene de resignar un empate ante Alianza Atlético, cuenta con varios lesionados (Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Sergio Peña. Piero Cari y Eryc Castillo) y tiene la necesidad de modificar su equipo titular. Por su parte, los de Chongoyape buscarán dar el golpe y recuperarse de la goleada que sufrieron contra Sport Huancayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El encuentro entre Alianza Lima vs Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2025, comenzará a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima versus Juan Pablo II?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver L1 MAX - Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Para ver el Alianza Lima vs Juan Pablo II por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Juan Pablo por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Alineaciones de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Jugadores como Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile y Jesús Castillo contarían con minutos ante la considerable cantidad de lesionados. Estos serían los titulares de Alianza y Juan Pablo:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Hernán Barcos. Juan Pablo II: Matías Vega; Jorge Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Fabio Agurto; Christian Flores, John Vega, Flavio Fernández, Cristhian Tizón, Relly Fernández; Emiliano Villar.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Alianza Lima vs Juan Pablo II. El equipo blanquiazul es favorito pese a jugar de visita.