Luego de las declaraciones de Álvaro Barco, Jorge Fossati y Antonio García Pye sobre la programación del encuentro ante Alianza Lima, Franco Navarro, director deportivo de los íntimos, se mostró en contra de estos cuestionamientos y aseguró que la Liga 1 debe ser consecuente. Desde Universitario sostienen que la fecha establecida para el clásico los perjudica por el poco tiempo que tendrán para preparar el duelo; sin embargo, Navarro señaló que cuando los blanquiazules jugaron varios partidos en pocos días nunca se quejaron.

El exfutbolista peruano recordó cuando pidieron reprogramar el partido con Tarma debido a que el aeropuerto estaba cerrado y tenían que jugar por Copa Libertadores y la solicitud fue rechazada por la Liga, quienes aseguraron que todo "ya estaba establecido". Asimismo, Franco Navarro defendió a Óscar Ibáñez, técnico de Perú, y aseguró que le parece injusto las críticas que viene recibiendo.

Franco Navarro cuestionó postura de Universitario sobre el clásico peruano

"He leído declaraciones que van en contra del técnico de la selección peruana y eso me parece irrespetuoso porque las cosas están establecidas hace muchos años. Nos puede parecer bien o mal, pero si los cuerpos técnicos establecen un régimen de entrenamientos y eso se viene sosteniendo a través de los años. Por qué priorizar ahora a Universitario de darle un día más si la selección empieza a entrenar el lunes. Me parece injusto que le carguen el dado a Óscar porque él es ahora el técnico, les guste o no a los demás, debemos ser criteriosos y responsables con lo que decimos", declaró en una entrevista para el programa 'Full Deporte' de Ovación.

El directivo nacional fue enfático en señalar que hay clubes que creen que se encuentran por encima de un campeonato o por encima de otros equipos.

"Acá lamentablemente hay quienes creen que están por encima del torneo, de los otros clubes. El tema de la selección es de hace muchos años, las reglas están establecidas, hay un orden y días establecidos para la selección y la convocatoria de los locales y los que vienen de afuera. ¿Por qué estaría en contra de la programación? Ya programaron", acotó.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Universitario vs Alianza Lima?

Esta nueva edición del clásico está pactado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de GOLPERU.