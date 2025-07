Han pasado ya algunos meses desde que Ricardo Gareca renunció a la selección chilena. A pesar de ello, su nombre sigue siendo noticia cada cierto tiempo en el país sureño. En esta oportunidad, volvió a estar en boca de todos luego de que Ben Brereton contó cómo fue su relación con el 'Tigre' antes de que lo deje de llamar a la Roja. En principio, resaltó que fue totalmente complicado no volver a representar al país de su madre en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Recordemos que, en el partido entre Chile vs Bolivia, Ben Brereton fue titular, pero salió del campo a los 45 minutos por decisión técnica. Desde aquel compromiso, el inglés con nacionalidad chilena nunca volvió a ser llamado por Ricardo Gareca.

Brereton habla sobre su relación con Gareca en Chile

"No ser nominado es devastador para mí, me encanta jugar para Chile, la gente me ha recibido de gran manera. Para mí mamá y mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar para Chile", declaró Brereton para el medio CHV Deportes.

Asimismo, resaltó que le hubiese gustado ser parte del equipo chileno en este tramo final de las Eliminatorias. "No estar llamado estos meses obviamente es difícil, porque quiero jugar para Chile, me encanta jugar para Chile, pero así es el fútbol", añadió.

En adición, comenta que nunca entendió por qué no volvió a ser llamado a la Roja. "No sé por qué me sacó. En el fútbol, a algunos entrenadores les gustas y a otros simplemente no", disparó.

Brereton explicó qué pasó tras ser cambiado en el Chile vs Bolivia

Como era de esperarse, Brereton se tomó un tiempo para referirse a lo que sucedió tras ser cambiado en el Chile vs Bolivia. El delantero confiesa que fue un pasaje complicado.

“Es Irrespetuoso estar saliendo y diciendo algo entre yo y Gareca, es lo que es. Obviamente ese partido contra Bolivia para mí fue duro. No jugué mucho y luego no tuve una oportunidad. Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó”, recalcó.

Finalmente, señaló que optó por no reaccionar de mala manera contra Gareca tras ser 'ninguneado'. “Tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y después del partido no hablamos”, concluyó.