Ricardo Gareca comparó experiencias entre Perú y Chile: “Ellos me brindaron todo”

El técnico argentino Ricardo Gareca reflexionó sobre su paso por las selecciones de Perú y Chile, destacando las diferencias en el apoyo recibido por parte de las federaciones. En una reciente entrevista, Gareca expone las razones detrás de su fracaso en 'La Roja' y cómo el respaldo logístico influyó en su desempeño.

En su conversación con Juan Pablo Varsky para ‘Clank!’, el entrenador argentino revela que la falta de apoyo en el extranjero fue un factor determinante en su desempeño con la selección chilena.

Ricardo Gareca comparó experiencia vivida en Perú con la de Chile

El exentrenador de Perú destaca que la diferencia crucial entre ambas experiencias radica en el apoyo logístico que recibió. “Ellos me brindaron todo. En cuanto a los dirigentes, el presupuesto. A veces te pueden negar la posibilidad de viajar porque no hay presupuesto. Pero ellos no. Ellos en ese aspecto me apoyaron y estuvieron”, explica Gareca, enfatizando cómo este respaldo fue fundamental para su éxito en Perú.

Gareca es autocrítico tras su paso por la selección chilena

El DT también comentó sobre los desafíos que enfrentó con la selección chilena. A pesar de un inicio prometedor, el técnico argentino reconoce que no logró encaminar al equipo durante las eliminatorias. “Arrancamos bien. Me entusiasmé y se entusiasmó también la gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y bueno, no hicimos una buena Copa América y ahí empezó un poco todo”, añadió el DT.

Gareca sobre jugadores chilenos: “Tuvimos muchas lesiones”

El argentino también tuvo palabras para los jugadores clave, quienes jugaron un papel importante en el desempeño de Chile bajo su dirección. Dio a conocer que las lesiones afectaron el rendimiento del equipo. “Tuvimos muchas lesiones, eso nos perjudicó. Pero sonaría como una excusa. Que en este momento no me sirve. Simplemente no pude encaminar a la selección”, explicó el estratega.