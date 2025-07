Ricardo Gareca sorprendió a todos al revelar que le gustaría volver a dirigir al lugar donde triunfó y fue feliz en el pasado. No es un secreto que el 'Tigre' fracasó con Chile al quedar en el último lugar de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El experimentado entrenador argentino aceptó el reto de dirigir al excampeón de América, pero no cumplió las expectativas al mando de 'La Roja'. Por este motivo, fue cuestionado al no encontrar soluciones para revertir la crisis futbolística.

El estratega argentino quiere pasar la página y volver a dirigir en una liga competitiva que le permite seguir creciendo profesionalmente y trabajar sin tanta presión. Ricardo Gareca confesó que no le desagrada la idea de trabajar en un importante club de Sudamérica.

¿En dónde le gustaría dirigir a Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca confesó en que liga le gustaría trabajar. "Me gustaría dirigir en el fútbol argentino porque me formé acá y porque llega un momento que uno está muchos años afuera. No me desagradaría para nada establecerme, tratar de lograr una continuidad y nuevamente insertar, enfatizó el 'Tigre' en Picado TV.

Asimismo, el exentrenador de Perú reveló que su decisión para ser técnico de equipo se iba presentando en el camino. "Lo que pasa es que mi vida transcurrió sobre no elegir, porque no me dio esa posibilidad. Era un poco lo que salía y se iba presentando. Estoy acostumbrado a ese tipo de desafíos, me gusta eso. Ver la posibilidad de llevar auna institución a algo que no lo logra. Cualquier entrenador quisiera tener todo ese potencial de ganar campeonatos, eso es algo espectacular, muy lindo. Estoy acostumbrado a que me hablen y si me gusta, lo agarro", declaró.

¿Ricardo Gareca volverá a la selección peruana de fútbol?

El técnico argentino sorpendió con su categórica respuesta sobre una posible vuelta a la selección peruana de fútbo en el programa 'Doble Punta'. "Le guardo un cariño especial por Perú. Guardo una bonita amistad con Óscar Ibáñez y con algunos jugadores del equipo. Considero que los futbolistas peruanos son muy fuertes y talentosos. Obviamente, Perú siempre va ser un país para volver, ya que tengo diferentes negocios aquí y como te digo un cariño especial por la gente. Respecto a la selección peruana, en este momento, no es una puerta cerrada para volver", apuntó el 'Tigre'.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su futuro?

En una conversación con Vélez 670 Radio, Gareca expresó: "Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico".