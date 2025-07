La programación de la Liga 1 para la nueva edición del clásico del fútbol peruano ha generado bastante incomodidad en Universitario. Después del empate ante Cienciano por el Torneo Clausura, Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', fue enfático en manifestar su rechazo sobre la fecha pactada para el partido ante los 'compadres'. El exjugador alegó que el cuadro crema tendrá poco tiempo para preparar el encuentro, pues días antes enfrentarán a Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores.

En una reciente entrevista para Fútbol en América, Barco volvió a apuntar contra Óscar Ibáñez, entrenador de la selección peruana, y aseguró que el estratega nacional "no le está jugando bien" a Universitario. Además, señaló que esta programación favorece a Alianza Lima y perjudica a la 'U'.

Álvaro Barco criticó nuevamente a la Liga 1 y Óscar Ibáñez

"Realmente estamos muy molestos con el trato que tenemos de la Liga. Tenemos un par de semanas difíciles en las que tenemos que disputar un partido contra el mejor equipo de Sudamérica (Palmeiras) y no puede ser posible que no nos puedan dar las mejores condiciones para afrontarlo. Tenemos que ir a jugar a Huancayo, a Huánuco y lo último que nos indigna, y por lo que reventamos, es la manera unilateral con la que la Liga ha programado el clásico. Consideramos que no es competencia leal tener que programarlo domingo. Nosotros regresamos de jugar con Palmeiras el viernes por la tarde. Alianza juega el miércoles en Ecuador y prácticamente tenemos un solo día para planificar el partido", sostuvo el directivo estudiantil.

Además, Barco deslizó la posibilidad de que el clásico por la fecha 7 del Torneo Clausura se pueda aplazar o suspender para que puedan tener más días de preparación.

"Trato de encontrar justificaciones a la Liga en términos deportivos y no las hay. Al final nos dicen que es decisión de Óscar Ibáñez, porque manifiesta que matemáticamente aún hay posibilidades. Yo espero que haya una reconsideración, porque puede ser el partido del año, y lo puedan postergar o suspender para tener alguna flexibilidad. Creo que Óscar no le está jugando bien a Universitario. La programación de jugar el domingo el clásico es un despropósito que va en contra de la 'U' y a favor de Alianza Lima. El clásico puede ser definitorio para nosotros en lo que es el Clausura", finalizó.

Universitario jugará la vuelta ante Palmeiras y luego el clásico ante Alianza Lima

Universitario buscará el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores el próximo jueves 21 de agosto cuando enfrente a Palmeiras en Brasil. El domingo 24 del mismo mes, la 'U' recibirá a Alianza Lima por el Clausura.