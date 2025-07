Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Clausura?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El encuentro se disputará este domingo 27 de julio desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Alianza Lima llega entonado a este partido tras eliminar a Gremio y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tienen la necesidad de derrotar al Vendaval tras caer en la fecha 1. Alianza Atlético, por su parte, viene de empatar sin goles con Sport Huancayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por otra jornada del Torneo Clausura 2025 está pactado para las 6:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: alineaciones posibles

La principal novedad en el equipo de Néstor Gorosito sería la inclusión en el once inicial de Alessandro Burmalaqui, quien hasta ahora solo ha tenido minutos ante Cusco FC.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Erick Noriega, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Erick Noriega, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. Alianza Atlético: Diego Melián, Erick Perleche, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Cristian Vásquez, Federico Illanes, Frank Ysique, Luis Olmedo, Hernán Lupú, Rolando Díaz y Agustín Graneros.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Alianza Atlético vía L1 MAX?

Para ver el choque entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Alianza Atlético por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.