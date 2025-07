Durante su paso por Universitario de Deportes, entre los años 2021 y 2022, el uruguayo Hernán Novick fue una las figuras del equipo. El '10' charrúa se ganó el aprecio de los hinchas con su entrega y buen rendimiento, aunque no pudo conseguir ningún título con los cremas. Tras dejar el fútbol peruano y volver a su natal Uruguay, el mediocampista solo siguió jugando tres años más hasta que anunció su retiro.

El último lunes 21, Novick confirmó, a través del Club Danubio, su alejamiento de las canchas tras casi 20 años de trayectoria. Según reveló poco después, el motivo de su decisión fue a causa de una lesión que recrudeció los problemas físicos que ya venía arrastrando desde hace algún tiempo.

Hernán Novick sobre su retiro: "Eran más las buenas que las malas"

"Hace dos o tres años tengo un problema en la rodilla que me complica hacer varias cosas. Ya había ejercicios que me costaban hacer, por ejemplo las sentadillas, porque no podía bajar mucho… Me ponía bien, jugaba dos o tres partidos y me lesionaba", declaró el 'Mago' para radio El Espectador Deportes, de Uruguay.

"La decisión la empiezo a tomar hace dos meses, cuando venía sintiéndome bien y en una práctica tengo un desgarro en el posterior. Rompí en llanto esos días, ya no daba para más. Eran más las malas que las buenas, estaba con ganas de retirarme ahí, pero siempre dicen que no hay que tomar decisiones en caliente. Además el equipo venía mal y no me pareció una buena manera. Me lo guardé", agregó.

Además, Novick reiteró su agradecimiento con Danubio, último cuadro en el que jugó. "Quiero agradecer a Danubio, se portaron muy bien conmigo tanto dirigentes como jugadores, técnicos y la gente (hinchas). Creo que lo mejor para todos era terminar el contrato y mi carrera", sostuvo.

Hernán Novick jugó más de 40 partidos con la camiseta crema. Foto: Universitario

¿Cómo le fue a Hernán Novick en Universitario?

Durante sus dos temporadas en Universitario, Hernán Novick jugó 45 partidos, entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Bicentenario, en los cuales anotó 12 goles y dio 8 asistencias.