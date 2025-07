Reimond Manco analizó el presente de Alianza Lima en el programa de 'Línea 5', tras debutar en el Torneo Clausura y ganar el partido de ida ante Gremio por Copa Sudamericana 2025. El subcampeón del fútbol peruano deberá lidiar con un complicado fixture dividido entre Liga 1 y la fase final del torneo continental.

El saldo internacional de Alianza Lima ha suscitado diversas dudas en los últimos años. El club ha tenido problemas para superar etapas en torneos sudamericanos, lo que ha generado una creciente exigencia por obtener resultados favorables. En la presente temporada tendrá que competir en el Torneo Clausura y Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Alianza Lima?

El 'Rey' lanza una advertencia al cuadro de La Victoria: "Alianza Lima no se puede descuidar del torneo local. No hay que ser conformistas y decir ‘solo hay que jugar la Sudamericana y el torneo local no importa. Si Alianza es un equipo grande... hizo un plantel para pelear los dos campeonatos a la vez", enfatizó el recordado '10'.

Además, Manco subrayó que la el camino no será sencillo. "Tiene la capacidad de salir campeón en el Clausura y pelear una final con Universitario, que no es nada fácil, y pelear la Sudamericana", reveló el exfutbolista en el programa 'Línea de 5".

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Gremio?

El enfrentamiento entre Alianza vs Gremio se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña). El cotejo entre ambas elencos por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025 será televisado por la señal de ESPN para algunos países de este lado del continente. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

Alineación confirmada de Alianza Lima ante blanquiazules

Gorosito no se guarda nada y plasmará el esquema táctico 1-4-2-3-1 en Porto Alegre. Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.