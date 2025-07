El nombre de Piero Cari empieza a generar repercusión gracias a sus buenas actuaciones con la camiseta de Alianza Lima. El joven volante de 17 años ingresó en el complemento del partido contra Gremio y fue clave para que su equipo obtenga se imponga 2-0 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La reciente actuación del potrillo fue elogiada desde diversos sectores. Uno de los que expresó su admiración fue el exfutbolista Reimond Manco, quien irrumpió hace muchos años como una joven promesa del fútbol peruano y tuvo un recordado paso por la institución victoriana.

Reimond Manco suplica a Alianza Lima cuidar a Piero Cari

En el 2007, Manco se dio a conocer gracias a su brillante desempeño con la selección peruanas sub-17 y la histórica clasificación al Mundial de ese año. El popular 'Rei' no demoró mucho en debutar con Alianza y, a los pocos meses, fichó por el PSV de los Países Bajos; sin embargo, los escándalos extradeportivos afectaron el desarrollo de su carrera y no pudo consolidarse en Europa.

El exfutbolista de 34 no fue ajeno a la reciente actuación de Piero Cari frente a Gremio y no dudó en elogiarlo. Además, le suplicó a Alianza Lima que cuiden al 'potrillo' para evitar que se repita su historia.

"¡Qué crack eres, chico! ¡Qué jugadorazo eres! Te felicito. Pido, por favor, a la prensa y a la gente de Alianza que lo cuiden. Llévenlo, aconséjelo, rodéenlo bien. Tenemos que cuidar al talento peruano, que no pase lo mismo que conmigo. No digo que alguien haya tenido la culpa de los errores que cometí, yo me hago responsable", manifestó el 'exjotita' en su programa de YouTube.

Piero Cari es considerado una joven promesa del fútbol peruano. Foto: Alianza Lima

"Cuiden a Cari, háganlo crecer en masa muscular. Lo más probable es que si lo cuidan y lo saben llevar, es probable que este chico llegue a jugar en Europa. El talento que tiene no lo veía hace mucho tiempo. Me hace acordar mucho a lo que jugaba Cueva en su mejor momento. Fuiste uno de los mejores del partido, incluso entrando de recambio. Que a los 17 años, un chico tenga la conchudez para jugar, no lo veía hace mucho tiempo", concluyó.

¿Cómo le va a Piero Cari en Alianza Lima?

Piero Cari ha demostrado su destreza al portar la camiseta de Alianza Lima desde que debutó a inicios del 2025. En lo que va de la temporada, el mediocampista participó en 14 partidos, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1, logrando dos asistencias. Aunque aún no se ha afianzado como titular indiscutible, tuvo la oportunidad de reemplazar a jugadores destacados como Pablo Ceppelini y disputar torneos internacionales como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.