Martin Braithwaite no jugó la ida ante Alianza Lima por una lesión en el tobillo | Composición LR / AGIF

Las malas noticias siguen para Alianza Lima a pocos días de afrontar el partido de vuelta contra Gremio por el play-off de la Copa Sudamericana 2025: tras perder 2-0 ante Cusco FC en el inicio del Clausura de la Liga 1, ahora se entera que su rival brasileño recupera de una lesión a una de sus mayores figuras, el internacional danés Martín Braithwaite.

El delantero, que pasó por el Barcelona y enfrentó a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, no estuvo con Gremio el último miércoles 16 en Matute debido a molestias en el tobillo. No obstante, logró recuperarse a tiempo para disputar la fecha 15 del Brasileirao este sábado 19, donde fue titular y tuvo 75 minutos de acción en el empate 1-1 ante Vasco da Gama.

Braithwaite es el mayor anotador del Tricolor esta temporada, con 4 goles en el torneo brasileño, 6 en el Campeonato Gaucho y 1 en la Copa Sudamericana. El ariete anotó su gol más reciente el 11 de julio ante Corinthians por la fecha 12 del primer torneo, en el mismo encuentro donde sufrió la lesión que le obligó a parar por 8 días.

Uruguayo Olivera también regresa con Gremio

Asimismo, Gremio recuperó también en su último compromiso al extremo uruguayo Christian 'Kike' Olivera, que se mejoró de una quemadura doméstica y jugó 54 minutos ante Vasco. Junto a Braithwaite, este jugador refuerza el ataque del elenco de Porto Alegre y promete dar más de un dolor de cabeza.

No obstante, no todo es felicidad en Gremio, ya que marcha en el puesto 13 del Brasileirao y sus recientes actuaciones no han convencido a su fanaticada. Ahora, están obligados a vencer en casa a los blanquiazules por una diferencia de tres goles, o de dos para forzar penales, ya que aún un triunfo por la mínima los dejará fuera de competiciones internacionales este 2025.

Además, el elenco dirigido por Mano Menezes aún cuenta con 4 bajas importantes: Gustavo Cuéllar, Joao Lucas, Joao Pedro y Rodrigo Ely; los dos primeros aún no tienen fecha de regreso, mientras que el retorno del último se espera recién para diciembre. Además, Matías Arezo ya está en Montevideo para unirse a Peñarol, donde jugará al menos hasta fines de año.