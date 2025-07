Christian Cueva volvió al triunfo. Este domingo 20 de julio, Emelec derrotó 1-0 a Mushuc Runa por la fecha 21 de la LigaPro de Ecuador. Con un solitario tanto de Luis Castillo, el conjunto eléctrico se llevó tres puntos importantes para salir del cuadrangular del descenso. Pese a que venía siendo criticado por un presunto enfrentamiento con su DT, 'Aladino' volvió a ser titular y dejó buenas sensaciones en el terreno de juego. Al final del compromiso, expresó su felicidad por la victoria.

En conferencia de prensa, Cueva resaltó que el triunfo ha sido más que importante para salir de la complicada situación que vive Emelec. Eso sí, dejó en claro que deben seguir esforzándose fecha tras fecha y dejar todo en la cancha, pese a la presión que ejercer representar los colores del Bombillo.

Christian Cueva advierte que no es sencillo jugar en Emelec

“Importante ganar, es un momento duro, sabemos en la posición que estamos y no era bastante buena para nosotros. Estamos en casa con nuestra gente, Emelec es un equipo grande, somos justos ganadores. Sirvió el empuje de la hinchada y agradecido con ellos, cada partido para nosotros es una final y lo tomamos así”, dijo en un principio.

En esa misma línea, destacó el trabajo de todos sus compañeros para cumplir el objetivo a final de temporada. Finalmente, acotó que ahora lo relevante es seguir por el mismo camino en los próximos encuentros.

“Esto es un trabajo en equipo, día a día venimos trabajando en todo sentido, nosotros venimos haciendo las cosas bien. La situación no es del todo cómoda, hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo, no es fácil jugar en Emelec y todos estamos haciendo lo posible, la presión que ejerce es muy fuerte, hoy se sumó y no hay que dormirse”, finalizó.

¿Christian Cueva se peleó con su DT en Emelec?

En la previa del partido entre Emelec vs Mushuc Runa, el periodista Martín De La Torre aseguró que Christian Cueva se había peleado con Cristian Nasuti, actual entrenador del Bombillo. De acuerdo al comunicador, el técnico lo habría corregido por su gusto por la cerveza.

"Hay un bravo en Emelec. Una estrella en el Emelec que lo han retado. Está bravo porque el técnico Nasuti le llamó la atención ¿Saben quién es? El señor Christian Cueva. Está bravo porque le han llamado la atención, parece que se ha enamorado de ese líquido que a los ecuatorianos les gusta: la rubia", afirmó en un video publicado en sus redes sociales.