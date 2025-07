Universitario cuenta los días para conocer a su nuevo administrador. Hace algunas semanas, Jean Ferrari renunció a su cargo después de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Inmediatamente, la Sunat abrió el proceso para recibir candidaturas. Por el momento, se conocen dos nombres: Franco Velazco y Miguel Ángel Torres. Este último es un exjugador y campeón con la 'U', pero Ferrari no está completamente de acuerdo con su regreso a la institución merengue.

En una reciente entrevista, Jean Ferrari señaló que le gustaría que Velazco asuma como administrador temporal para la continuidad del proyecto. Además, cuando le consultaron sobre Miguel Ángel Torres, señaló que no está de acuerdo que haya postulado cuando aún trabaja para la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ferrari explicó por qué está en desacuerdo con posible llegada de Torres

En la última edición del programa 'D&T', Jean Ferrari fue claro sobre la candidatura de Miguel Ángel Torres. En principio, señaló que no le parece correcto que postule a Universitario cuando, a su entender, aún sigue trabajando para la FPF.

"Yo siempre he sabido que Miguel (Torres) hoy está en la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, no me parece correcto si estás trabajando en un lugar, quieras presentarte a otro cuando estás con trabajo. Lo más correcto es renunciar para poder tener la libertad y presentarte donde quieras. Hoy está trabajando en un lugar y a mí eso no me parece correcto", declaró.

¿Cuándo se elegirá al sucesor de Ferrari en Universitario?

Según lo establecido por la Sunat, el plazo máximo para la designación del nuevo administrador temporal es de 15 días calendario contados a partir de la salida del antecesor.

En este caso, la renuncia de Jean Ferrari se hará efectiva a partir del 1 de agosto, lo que significa que su sucesor debería ser conocido a más tardar el sábado 16 de agosto. No obstante, el periodista Gustavo Peralta sugirió que la decisión final se tomaría entre el 7 y el 8 de agosto.