Periodista de Ecuador reveló que DT de Emelec reprendió a Cueva por peculiar motivo: "Está enamorado"

Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta. A puertas del crucial enfrentamiento entre Emelec ante Mushuc Runa por la LigaPro de Ecuador, 'Aladino' ha sido blanco de críticas y especulaciones por su rendimiento en su último partido. Algunos rumores apuntaban que podría dejar el Bombillo tras la crisis; sin embargo, el propio jugador lo desmintió. Ahora, una nueva novela se entreteje a su alrededor luego de que el periodista Martín De La Torre reveló que Cueva se habría peleado con su entrenador.

De acuerdo al comunicador, Cristian Nasuti habría resondrado a Christian Cueva por su comportamiento fuera del terreno de juego. Esto habría provocado un cortocircuito entre ambas partes y, según De La Torre, el volante peruano estaría pidiendo la salida del técnico.

Periodista de Ecuador revela pelea entre Cueva y su DT en Emelec

"Hay un bravo en Emelec. Una estrella en el Emelec que lo han retado. Está bravo porque el técnico Nasuti le llamó la atención ¿Saben quién es? El señor Christian Cueva. Está bravo porque le han llamado la atención, parece que se ha enamorado de ese líquido que a los ecuatorianos les gusta: la rubia", dijo por medio de su cuenta de X.

En esa misma línea, el comunicador agregó que Cueva estaría incómodo por esta situación y buscaría sacar a Nasuti de su puesto. "El técnico le ha recriminado que pare un poco con eso. Y por eso que Christian Cueva lo quiere sacar de su equipo al DT. Es increíble que Cueva, con un grupo, quiera sacarlo a Nasuti. Que lo saquen los dirigentes, pero no ustedes, porque Christian Cueva no ha ganado nada", sentenció.

Christian Cueva desmintió su salida de Emelec

Una de las especulaciones apuntaban a que Christian Cueva estaría planteándose dejar Emelec. Sin embargo, el jugador de 33 años conversó con la prensa y aseguró que está comprometido con cumplir los objetivos que tiene con el cuadro eléctrico.

"Yo estoy en Emelec, estoy agradecido de estar aquí. Mi cabeza está metida en Emelec y vine con un solo objetivo que quiero cumplirlo. 100% azul, no es porque quiero vender humo, nunca he sido así ni nada. Cuando uno siente el cariño de personas, el ambiente, compañeros, hinchadas, es así como nace el cariño. Uno va pasando por equipos pero el cariño también me pasó así con Sao Paulo", sostuvo.