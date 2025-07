El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López ha sumado un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del abogado del futbolista. Henry Graus, defensor legal del jugador de Emelec, respondió a los reclamos públicos de la madre de los hijos de ‘Aladino’ y reveló detalles del monto que se exige como pensión de alimentos.

Durante una entrevista concedida al programa de espectáculos 'Todo se filtra', Graus criticó lo que calificó como una petición exagerada por parte de López. Según explicó, ya no se trataría de los 40 mil soles mensuales que anteriormente solicitaba, sino que ahora la cifra habría aumentado considerablemente hasta superar los 60 mil soles.

Abogado de Christian Cueva comenta sobre el exagerado aumento de Pamela López

Henry Graus, representante legal del mediocampista peruano, sostuvo que Pamela López ha elevado su solicitud de pensión de forma significativa. “La señora ahora no quiere 40 mil como quería antes, ahora está pidiendo 64 mil quinientos y tanto, no sé, de repente tiene un hijo más que mantener, no lo sé”, declaró el abogado en 'Todo se filtra'.

Además, Graus cuestionó la lógica detrás del monto solicitado y dejó en evidencia lo que considera una utilización indebida del sistema judicial. “Están haciendo un uso abusivo del derecho, y la Ley dice que la obligación de los padres es de los dos. En este caso, si está pidiendo 64 mil quinientos y tanto, quiere decir que ella también gasta eso. Para la señora, sus tres hijos viven con 128, 129 mil soles al mes”, afirmó en tono crítico.

El trasfondo de la disputa entre Pamela López y el futbolista de Emelec

Este intercambio se produce luego de que Pamela López anunciara que su defensa legal viajaría a Ecuador para exigir que Christian Cueva cumpla con sus responsabilidades económicas. “El tema está bastante complicado, ya nos vamos a ir a Ecuador para hacer otro tipo de trámite y nos vamos a trasladar a otras instancias”, señaló la madre de familia. Esta medida responde a que el futbolista actualmente reside en Guayaquil, ciudad donde firmó contrato con el club Emelec.

Asimismo, Pamela expresó su plena confianza en su defensa legal: “Me imagino que la doctora Rosario Sasieta debe tener alguna estrategia legal para hacer justicia con la pensión de alimentos de mis hijos”.