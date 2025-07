Universitario se consagró campeón del Torneo Apertura 2025, tras empatar 0-0 ante Los Chankas por la fecha 19. Sin embargo, los hinchas 'cremas' no perdonan a Diego Churín por su falta de definición. El experimentado delantero pasó desapercibido en la Liga 1 y fue cuestionado, ya que apenas metió 3 goles en el primer torneo del año. Sin embargo, Jorge Fossati siempre lo respaldó y desea seguir contando con él pese a las criticas.

La 'U' fue el equipo más goleador del Apertura, aunque la delantera no fue garantía. Valera no tuvo rival en la posición de '9' y tampoco podía descansar por la notoria diferencia de goles con Diego Churín. El argentino de 35 años sigue en deuda por la falta de goles, pero el gran trabajo colectivo lo terminó salvando.

¿Por qué Jorge Fossati sigue respaldando a Diego Churín en Universitario?

Una situación peculiar se vive en el Monumental. Los hinchas de la 'U' no quieren a Diego Churín, pero el entrenador quiere seguir contando con él. El experimentado periodista Michael Succar reveló el motivo. "Entiendo que, si hubiese una opción de poder rescindir el contrato, Fossati no se complicaría, pero él sí le da valor al tema grupal. Considera que Churín es alguien importante para el grupo", indicó Michael Succar en el programa 'Mano a Mano'.

Jorge Fossati considera que el futbolista argentino es esencial para el club, no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su influencia en el vestuario. No obstante, el comentarista advirtió que el entrenador de Universitario podría enfrentar consecuencias por mantener a un jugador que no está rindiendo en el campo, a pesar de su historial como campeón. Esta situación podría repercutir en el futuro del equipo.

¿Qué dijo Diego Churín a los hinchas de Universitario que lo cuestionan por su falta de gol?

Churín, cuestionado por muchos, salió campeón del Apertura 2025 con Universitario de Deportes y lanzó un dardo a los hinchas. "Acá lo importante es el equipo, no es algo individual. "Yo vine para esto para ser campeón y ayudar en una estructura que está armada hace tiempo y se ven los logros con creces".

Asimismo, reveló que tiene experiencia para lidiar con las criticas: "No sé si realmente me molesta eso. Ya he pasado por varias cosas en mi carrera, tanto buenas como malas y uno tiene que ir curtiéndose y saber que es parte de", apuntó el delantero de 35