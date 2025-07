Gonzalo Núñez rompió su silencio luego del tenso momento que vivió. Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, denunció por difamación agravada al experimentado periodista deportivo. El Poder Judicial reveló su sentencia y declaró culpable al comunicador de Radio Exitosa por los duros comentarios que emitió en el popular programa.

Asimismo, el 'Castor' sufrió recientemente un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta. Una reciente investigación reveló que un conductor abrió la puerta delantera cuando Núñez manejaba a alta velocidad. De este modo, el locutor se llevó la peor parte. Sin duda, una semana gris con accidentes y denuncias en la carrera del reconocido comentarista.

¿Qué dijo Gonzalo Núñez luego de la sentencia a favor de Jean Ferrari?

"He estado un poco ajustado. Obviamente han crecido los gastos por el accidente, pero voy a pagar algo, en parte voy a hacer un esfuerzo. Le vuelvo a pedir las disculpas, que ya se las ofrecí cuando terminó el juicio, y otra vez las reitero. Creo que nunca me metí con su familia, jamás lo haría. Yo he admitido mis excesos, y le pido disculpas nuevamente de buena fe, y espero ya dar por zanjado el tema", reveló en Exitosa Deportes.

Además, se pronunció sobre los 20 mil soles que dictó el fallo judicial y aseguró que cumplirá: "Dentro de mis posibilidades económicas iré pagando ese monto de reparación civil. Ahí quedó zanjado el tema y voy a presentar las disculpas del caso y estoy pagando este martes una cifra por la reparación civil", anunció Gonzalo Núñez al inicio del programa.

¿Por qué Jean Ferrari denunció a Gonzalo Núñez?

El pleito entre Gonzalo Núñez y Jean Ferrari comenzó en febrero del 2024 en medio de la disputa los derechos de televisión entre clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El popular 'Castor' despotricó contra el administrador cremo y lanzó duros calificativos.

“Ferrari tremendo cobarde y mentiroso, dice que ahora no tiene que vender los activos de la ‘U’ para pagar los 500 millones que debe, por favor, quién le cree. Cree que se va a quedar en el puesto 20 años, cree que la ‘U’ es el país de las maravillas y va a cobrar sus 50 mil dólares, sus hijos, sus nietos, todos están asegurados”, dijo alteradamente.