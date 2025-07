Facundo Callejo ha despertado la ilusión de los hinchas de Universitario de Deportes tras una reciente entrevista en el programa L1 Radio, donde expresó su deseo de jugar en el club e incluso mencionó que los aficionados le escriben a diario. En su primera temporada con Cusco FC, se ha consolidado como el máximo goleador del Torneo Clausura.

Ante esta situación, su actual equipo busca renovarlo. Sin embargo, el jugador aseguró que esos temas los maneja su representante. “Tengo entendido que hablaron con mi representante, yo trato de estar ajeno a eso”, comentó.

¿Qué dijo Facundo Callejo sobre los hinchas de la 'U'?

Al ser consultado sobre el interés de los hinchas de la ‘U’ y de Sporting Cristal, quienes lo ven como un gran delantero, el argentino dijo lo siguiente. “Sin duda me gustaría jugar en un equipo grande. Los hinchas de la ‘U’ me escriben más. Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo y la verdad es que me lo demuestran. me escriben por privado, se alegran cuando me toca convertir”, expresó Callejo.

¿Quién es Facundo Callejo?

Es un delantero de 33 años, nacido en Tandil, Argentina. Inició su carrera en el Club Atlético Colón U20 hasta llegar al primer equipo. Llegó a Cusco FC el 08/02/2025, procedente del SD Aucas, y se ha consolidado como un referente del club cusqueño.

¿Cómo le ha ido a Facundo Callejo en el Torneo Apertura?

El delantero centro ha marcado 14 goles en 17 partidos y ha dado 2 asistencias, lo que lo convierte en el máximo goleador del Torneo Apertura. Su buen rendimiento ha despertado el interés de clubes del extranjero.

¿Cuánto vale Facundo Callejo?

El jugador de 33 años está actualmente valorizado en 350 mil euros. Su pico más alto de cotización fue a los 23 años, cuando jugaba en el Club Atlético Colón, alcanzando una valorización de 1 millón de euros, según el portal Transfermarkt.