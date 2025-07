Jean Ferrari fue consultado sobre su posible salida del popular club de Ate para asumir un importante cargo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El directivo manifestó su incomodidad con la Sunat e incluso mandó un contundente mensaje en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

El administrador de la 'U' sigue sonando fuerte en la FPF. Sin embargo, Ferrari se mostró descontentó y lanzó un 'dardo' a la superintendencia de la Sunat por su falta de consideración con el popular club de la primera división del fútbol peruano.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la Sunat?

"Hemos pagado, aproximadamente, 72 millones a Sunat. Eso nunca había pasado en el club. Por ello, me sigue sorprendiendo la falta de consideración por parte de la entidad. No hemos generado deuda y hemos pagado", confesó Jean Ferrari en el programa radial. Asimismo, el administrador decidió enfocarse en el reclamo a la Sunat antes de su salida.

"No puedo dar un tipo de opinión sobre llegar a la FPF porque estoy en una etapa de evaluación. He sentido falta de respaldo por parte de la superintendencia de la Sunat, y eso repercute en mi tranquilidad. Hice que el hincha vuelva a creer. Me llena de orgullo ver en las calles a los hinchas con la indumentaria 'crema', pero no siento el apoyo de la entidad nacional.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su futuro en Universitario?

Luego de levantar el trofeo del Apertura, Jean Ferrari se tomó un tiempo para conversar con la prensa. Como era de esperarse, una de las consultas fue sobre su futuro en Universitario. Si bien el administrado no dio luces, mencionó que ya se conocerá sobre su futuro. "Déjame que descanse el domingo y, a partir del lunes, ya vamos a poder conversar un poco más", dijo para las cámaras de GOLPERU.