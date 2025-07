Universitario se consagró campeón del Torneo Apertura, tras empatar 0-0 con Los Chankas en el Estadio Monumental. El entrenador Jorge Fossati se mostró conforme con el título e incluso con el histórico récord que alcanzó la 'U'. Sin embargo, también mostró su preocupación al ser consultado por inminente salida de Jean Ferrari del club de Ate.

El 'Nono' siguió los pasos de Fabián Bustos y puso a los 'cremas' en lo más alto. La final del Apertura 2025 fue dramática con Universitario y Alianza Lima jugando a la misma hora, pero en diferentes escenarios. Ambos partidos acabaron sin goles y estos resultados favorecieron al bicampeón de la Liga 1 pese a la incertidumbre por el futuro de Jean Ferrari.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Jean Ferrari?

Jorge Fossati se mostró preocupado por el futuro de Jean Ferrari y puso en duda su continuidad pese al título del Apertura. "Por supuesto que hemos conversado. Es algo que a mí también me preocupa. Hemos quedado en conversar nuevamente cuando termine el Apertura porque esto lo hablamos hace tres o cuatro semanas, tampoco nos podíamos distraer con otras cosas", reveló en zona mixta.

"Veremos qué pasa con Jean, cómo es el futuro y veremos qué posición tenemos que tomar nosotros. Me contrata un directorio y si no sigue... Pero no es momento de hablar de mí. Considero que Jean hizo un trabajo muy arduo, estoy seguro porque lo viví. Sin duda, una campaña muy efectiva por lo conseguido. Pero meterme en sus decisiones personales no me corresponde", sentenció el 'Nono'.

Jean Ferrari saca cara por Universitario: "Somos los más grandes"

En declaraciones para los medios deportivos presentes en el Estadio Monumental de Ate, Ferrari se mostró feliz por este nuevo logro, pero llamó a mantener la calma. "Hay que tomarlo ahora con calma y disfrutar. Nunca lo voy a parar de decir, somos los más grandes", agregó.

Acerca de si continuará en su cargo o se sumará a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se mostró evasivo y no quiso confirmar nada por el momento. "Déjame que descanse el domingo y, a partir del lunes, ya vamos a poder conversar un poco más", respondió.