Ángel Comizzo, fiel a su estilo, se calentó y protagonizó tenso momento en el partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau por la fecha 19 del Apertura 2025. El cuadro loca se adelantó con dos goles de Tomás Sandoval e Irven Ávila por la última fecha del primer torneo del año. El entrenador del 'Patrimonio' estuvo incómodo todo el partido, ya que no le salía nada a su equipo. Sin embargo, una falta no cobrada lo hizo explotar.

El experimentado técnico demostró su enojo de manera vehemente hacia el juez principal por una falta a favor de su equipo que no fue sancionada. Su reacción lo llevó a confrontar al cuarto árbitro, lo que resultó en una tarjeta roja. El DT de 63 años inicialmente se resistió a abandonar el campo, pero finalmente se retiró acompañado por las fuerzas policiales.

¿Qué pasó con Ángel Comizzo en el partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El exentrenador de Universitario estuvo ansioso, en la zona técnica del Alberto Gallardo, al ver que no le salía nada en el once titular piurano. Por este motivo, al ver una falta a favor que no fue cobrada terminó por explotar y se fue encima del cuarto árbitro. Comizzo reclamó demasiado y su actitud agresiva terminó en expulsión. Pese a la tarjeta roja, a los 22 minutos, no se quiso ir y tuvo que intervenir la policía. De esta forma, el estratega se va por la puerta de atrás en un opaco Apertura.

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura de la Liga 1?

De acuerdo a la organización, el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 empezará el próximo viernes 18 de julio. Universitario, vigente bicampeón del fútbol peruano y flamante ganador del Apertura, será local en la jornada inaugural.

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2025

Viernes 18 de julio

Alianza Atlético vs Sport Huancayo | 3.00 p. m. | Estadio Municipal 'Campeones del 36'

Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Universitario vs Comerciantes Unidos | 9.00 p. m. | Estadio Monumental de Ate.

Sábado 19 de julio

UTC de Cajamarca vs Melgar | 1.00 p. m. | Estadio Municipal Germán Contreras Jara

ADT Tarma vs Cienciano | 3.15 p. m. | Estadio Unión de Tarma

Cusco FC vs Alianza Lima | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Domingo 20 de julio