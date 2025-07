La salida de Martín Cauteruccio de Sporting Cristal rumbo al Bolívar genera gran sorpresa en la Liga 1. Mientras los hinchas esperan la llegada de nuevos fichajes para el Torneo Clausura, la institución celeste impactó al anunciar el final del atacante uruguayo en el Rímac. Este traspaso ha sido materia de análisis por varios periodistas deportivos. Uno de los que se pronunció con fuertes palabras fue Pedro García. El comunicador no entendía por qué 'Caute' dejó el Perú para irse al "peor fútbol de Sudamérica".

Por si no fuese poco, García no solo criticó la decisión de fichar por Bolívar, sino el hecho del cambio de ciudad. El comentarista comparó la calidad de vida entre las ciudades de Lima y La Paz. Sus palabras tuvieron gran repercusión en tierras bolivianas y tuvo que pedir disculpas.

García pide perdón por fuertes palabras contra el fútbol boliviano

En la reciente edición del programa 'Vamos al Var', Pedro García admitió que no utilizó las mejores palabras para expresar su opinión sobre el traspaso de Martín Cauteruccio. Asimismo, resaltó la hermandad cultural que une a Perú y Bolivia para pedir disculpas por el parangón que hizo sobre las ciudades de ambos países.

"Yo fui torpe al expresarme y lo admito abiertamente y pido disculpas a los que corresponda pedirles. Nos hermana la cultura, historia y geografía con Bolivia. Si Perú tiene hermandad con un país, es con Bolivia. Tenemos más cercanía con Bolivia por tradiciones culturales. Fui torpe, no debí decir eso, no fue mi intención. Simplemente quería graficar que el asunto de Cauteruccio excedía al fútbol", dijo.

"En mi intención de ser más gráfico, fui torpe. Creo que fue innecesario hablar de la ciudad. No me refería a una comparación Perú y Bolivia, no era un tema versus otro país. No tenía que ver", añadió.

¿Qué dijo Pedro García sobre el fútbol boliviano?

“Se va al peor fútbol de Sudamérica, al boliviano, con todo respeto. Perdón para Bolívar también, que es un club importante, pero en un fútbol pobre”, comentó García tras no comprender por qué Cauteruccio decidió irse a Bolivia.

Posteriormente, desacreditó el nivel del torneo altiplánico. “¿Tú crees que el torneo boliviano lo estimula más que el peruano? El peruano no es muy estimulante, pero el boliviano es peor. ¿Crees que quiere vivir en la altura, aclimatarse a 3.600 metros? No hay forma”. agregó.

Al término, se refirió de mala forma sobre La Paz. “Los jugadores que vienen a Perú viven frente al mar, en Chorrillos, se levantan y ven el océano Pacífico… ¿Tú crees que le resulta atractivo mudarse a una ciudad más austera como La Paz? Con todo respeto y amor por los bolivianos, no lo creo”, concluyó.