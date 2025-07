Luego de perder con Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso tendrá que descansar en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de este panorama, el conjunto cusqueño decidió cambiar de entrenador para afrontar el Clausura y, en las últimas horas, se pudo conocer que Jorge Célico reemplazará a Guillermo Duró en el banquillo.

El experimentado estratega argentino, que ya dirigió al conjunto imperial en el 2023, viene de registrar una discreta campaña en Emelec de Ecuador, club en el que coincidió con el volante peruano Christian Cueva.

Jorge Célico es nuevo entrenador de Deportivo Garcilaso

De acuerdo al periodista Michael Xavier, Jorge Célico ya tiene todo acordado para volver a dirigir a Deportivo Garcilaso en la Liga 1. Dicha información también fue confirmada por la prensa ecuatoriana. "Jorge Célico volverá a dirigir a Deportivo Garcilaso", indicó en sus redes sociales.

¿Qué dijo Jorge Célico tras su salida de Emelec?

La salida de Jorge Célico de Emelec estuvo marcada por la polémica. A través de sus redes sociales, el técnico de 60 años reveló que fue despedido por WhatsApp; incluso, calificó el proceder de los dirigentes como algo vergonzoso.

"Me enteré anoche (jueves 26 de junio) increíblemente por chat. 11:30 de la medianoche me escribió el presidente del club diciéndome que ya no me presente, que ya había puesto a disponibilidad mi puesto. Así que dolido por todo eso, pero también con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas, de dejarles un equipo competitivo armado. Estoy seguro de que Emelec va a salir adelante (...) Realmente vergonzoso, pero bueno, así fue", manifestó en una entrevista con 'Mundo Deportivo EC'.

¿En qué clubes dirigió Jorge Célico?

El DT argentino dirigió clubes de Ecuador, Perú y Argentina durante su trayectoria. Asimismo, destaca su paso por la selección ecuatoriana (divisiones menores y mayor).