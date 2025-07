No se guardó nada. Magaly Medina criticó fuertemente a Christian Cueva y Pamela Franco por exponer videos en los que aparecen juntos en su cama. En la última edición de su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora no solo se burló de la pareja, sino que también les lanzó una advertencia: "Después no se quejen cuando se les pregunte por su vida privada".

La 'Urraca' fue tajante en señalar que ambos deben afrontar las consecuencias del escrutinio público al estar exhibiendo su vida personal.

Magaly Medina advierte a Christian Cueva y Pamela Franco tras publicar videos privados

Todo sucedió en la edición del 10 de julio de 'Magaly TV, la firme', cuando Magaly presentó los videos publicados por Pamela Franco, en los que aparece con el futbolista Christian Cueva. Sin filtros, no dudó en cuestionar a la pareja, insinuando que buscaban proyectar cierta imagen. "Ellos se graban en la cama, él sin polo y ella con lencería, como para decirle a todos que están felices, que son compañeros, cómplices. Muestran su vida privada. Tu cama es tu sitio más privado. Tu dormitorio es tu sitio que cuidas más", afirmó la conductora.

Indignada, la 'Urraca' advirtió a Cueva y Pamela Franco que no podían quejarse por el interés en su vida personal si ellos mismos la exhibían públicamente. "Al ellos mostrarse así, semicalatos en una cama, para demostrar que están más unidos que nunca, después no se quejen cuando se les pregunte por su vida privada, se raje de su vida privada, se les ampaye. No se enojen porque el primer paso para abrir esa puerta son precisamente ellos", arremetió Medina. Acto seguido, exigió que retiraran el video del baile de Cueva, pues no podía seguir viendo semejante escena.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva y cuestiona la actitud de Pamela Franco

En particular, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de burlarse de Cueva y compararlo con figuras como Brad Pitt y Cristiano Ronaldo, calificando su comportamiento como "patético". "Este se cree el papacito. Cueva se cree el Brad Pitt de las canchas. Se cree el marido de Georgina, Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo baila con el cuerpazo que tiene, con los músculos que tiene, porque tiene una vida disciplinada, le creo. ¿Pero Cueva bailando así? Ay, por favor. Se ve patético", sentenció la 'Urraca'.

La conductora también lanzó sus dardos contra Pamela, señalando que poco le importaría el estado actual de la carrera deportiva de Cueva o sus responsabilidades familiares. "Te amo mi examante debería decirle, te amo mi clandestina por tantos años (...). Que ahora se haya convertido en su pareja oficial, seguramente debe ser el sueño de Pamela Franco. Pamela Franco debe de sentir que la legalizaron por fin después de tanto, ella está feliz con esa legalización. No le importa si él está en los últimos años de su carrera de futbolista, no le importa si tiene una carrera de pelotero en declive, no le importa si no le pasa alimentos a sus hijos, ella está viviendo en una realidad diferente", condenó.