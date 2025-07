Christian Cueva es una 'celebridad' en Ecuador. Desde su arribo a Guayaquil, el volante peruano asumió la responsabilidad de ser el '10' de Emelec y ha respondido con creces. Un gol y una asistencia en cuatro partidos disputados lo respaldan en medio de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el Bombillo. Su calidad dentro del terreno de juego es incuestionable y sus propios compañeros son conscientes de que es el diferente del equipo. Justamente, uno de los que se pronunció sobre su gran rendimiento es José Cevallos.

El mediocampista de 30 años aseguró que Cueva posee una calidad notable. Además, señaló que varios jugadores de la plantilla de Emelec lo conocen por lo hecho en la selección peruana. Finalmente, admitió que un futbolista del nivel de 'Aladino' obliga a los demás a estar en la misma sintonía.

Compañero de Cueva cuenta qué piensa el plantel de Emelec sobre él

En conversación con el programa 'Red Canal Digital', Cevallos fue consultado sobre Christian Cueva. De inmediato, el volante ecuatoriano resaltó sus destacadas actuaciones en los últimos compromisos y reconoció que es un jugador que piensa más rápido que el resto.

"Es un grandísimo jugador, lo ha demostrado en estos últimos partidos que ha jugado, aunque igual ya lo veíamos cuando jugaba en la selección de Perú. Tiene mucha calidad y es un gran futbolista. Nosotros tenemos que seguir disfrutándolo y aprovechándolo", declaró.

"Como jugadores tenemos que tratar de asociarnos, entender que jugadores como él piensan más rápido que los demás, entonces tenemos que estar más vivos y tratar de aprovecharlo. Es un gran jugador que nos va a hacer mejor como equipo y necesitamos de todos, no solo de Christian, para poder conseguir los resultados que queremos", añadió.

Christian Cueva admite que desconocía la crisis de Emelec

En una reciente entrevista con 'El Canal del Fútbol', Christian Cueva reconoció que no había investigado a profundidad sobre la crisis de Emelec. Si bien conocía de la grandeza del club en Ecuador, no estaba muy al tanto del mal momento que pasaba en la LigaPro.

"Sabía de la historia de Emelec, pero no estaba muy al tanto del tema que estaba pasando, cuando llegué traté de buscar algo más. No había investigado en su totalidad. Ya los había enfrentado antes y conocía su historia, eso me agradó mucho, la gente, la historia del club. Después, cuando supe más sobre las situaciones del club y de todo lo bueno que estaban haciendo para sanear esos temas, tomé la decisión de venir", dijo.