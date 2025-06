La selección chilena todavía no define quién será el reemplazante de Ricardo Gareca para los partidos que les restan de las Eliminatorias 2026. Si bien el conjunto sureño quedó sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo, todavía tendrá que afrontar 2 duros compromisos frente a sus similares de Uruguay y Brasil.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En medio de este panorama, la prensa brasileña reveló que la Roja se contactó con un experimentado estratega para que asuma la dirección técnica y finalizar su proceso clasificatorio.

Cuca rechazó dirigir a la selección chilena

De acuerdo al periodista Fred Augusto, la selección chilena buscó a Alexi Stival, conocido popularmente como 'Cuca'. El estratega de 63 años cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano y actualmente dirige a Atlético Mineiro, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores de América en el 2013; sin embargo, este ofrecimiento no fue suficiente para convencerlo de dejar el cuadro galo.

Cuca ganó la Copa Libertadores 2013 junto con Ronaldinho. Foto: Sport

¿Quién reemplazará a Ricardo Gareca en Chile?

Hasta el momento, la ANFP todavía no oficiliza al reemplazante de Ricardo Gareca en la selección de Chile. Esto no significa que no existan candidatos, pues hace algunos días Mario Salas se postuló para tomar el puesto en el banquillo en los 2 partidos de Eliminatorias. Yo creo que es muy difícil decirle que no a la selección, por mucho que sean pocos partidos o que sea un proceso, que es lo ideal, pero es muy difícil decirle que no. Me encantaría (dirigir La Roja), siempre lo he dicho", sostuvo en conversación con Radio ADN.

Asimismo, la prensa sureña remarca que el principal candidato para liderar el proceso rumbo al Mundial 2030 es el argentino Gustavo Álvarez, técnico que dirige a la Universidad de Chile.

¿Dónde va a dirigir Ricardo Gareca tras dejar la selección chilena?

En el 2024, Ricardo Gareca admitió que le gustaría tener una nueva oportunidad en Talleres de Córdoba. Sin embargo, más allá de este deseo, hay otros mercados que están interesados en contar con los servicios del 'Tigre':

"Me dicen que el 'Polilla' da Silva no sería más técnico de América de Cali (Colombia), que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la de Gareca", reveló el periodista Steven Arce.