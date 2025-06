La salida de Ricardo Gareca de la selección chilena generó diversas reacciones. Luego de la derrota frente a Bolivia en El Alto, la cual determinó la eliminación del Mundial 2026 y una de las peores campañas de la Roja en la historia, el experimentado estratega brindó una breve conferencia de prensa para anunciar que dejará el banquillo.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En medio de este panorama, el volante Felipe Loyola realizó una fuerte autocrítica sobre el fracaso del conjunto sureño en el certamen clasificatorio. Además, brindó detalles de la conversación que sostuvo el plantel con el 'Tigre' antes de anunciar su partida.

Las últimas palabras de Ricardo Gareca como entrenador de Chile

El futbolista de Independiente de Avellaneda contó lo que les dijo Ricardo Gareca en el camerino y los motivos que tuvo para dejar la selección chilena. "Se despidió de nosotros, dijo que también era para descomprimir un poco la situación interna, el ambiente estaba complejo", manifestó ante los medios.

Por otra parte, Loyola indicó lo que esperan del nuevo entrenador que asuma la Roja. En ese sentido, indicó que los futbolistas buscan dar lo mejor en cada partido y tiene que seguir así en lo que resta de las Eliminatorias.

"Esperemos que la persona que llegue nos oriente y nos dé una idea. La verdad es que hay mucho material y muchos jugadores que pueden dar vuelta la situación (...). Nosotros como jugadores, netamente por orgullo y por querer sacar las cosas adelante, tratamos de darlo todo y no se nos dieron los resultados. Hay muchas cosas por mejorar, pero ya hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene", agregó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras dejar la selección chilena?

En su última conferencia de prensa como DT de Chile, el 'Tigre' agradeció por la oportunidad que tuvo de dirigir al cuadro sureño. Asimismo, afirmó que nunca hubo algún factor económico que impidiera su salida del cargo.

"Tuvimos una reunión en el vestuario con los dirigentes, con todos, y luego con los jugadores y la delegación. Les comunicamos que queríamos descomprimir esto. Quiero agradecer a todos por el respaldo. Quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico. Simplemente, era ponernos de acuerdo", sostuvo.

"Me llevo una gran imagen en todo aspecto. Con la experiencia y carrera que tengo es un golpe duro en y me tengo que levantar, como Chile se tiene que levantar en un futuro. Eso es lo que les quería decir, no voy a responder preguntas porque no tiene sentido. El motivo de esta conferencia fue en agradecimiento por la estadía de todos nosotros aquí. Es todo lo que tengo que decir", concluyó y se retiró.