El fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026 fue determinante el final del ciclo de Ricardo Gareca. Luego de perder contra Bolivia y registrar una de las peores campañas de su historia, en la Roja existe mucha incertidumbre por conocer quién será el encargado de tomar las riendas del equipo para los 2 partidos que les resta en el certamen continental.

En medio de este panorama, y con varios nombres en carpeta para, el recordado Mario Salas ―estratega que tuvo un recordado paso por el fútbol peruano― sorprendió con sus declaraciones y no dudó en ofrecerse para reemplazar al 'Tigre'.

Mario Salas se postula para reemplazar a Gareca en Chile

El entrenador de 57 años, que pasó por clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Colo-Colo, indicó que siempre fue su sueño llegar a la selección chilena. En ese sentido, Salas lo ideal sería tener un proceso en la Roja; sin embargo, no descartó asumir la dirección para los cotejos de octubre frente a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias 2026.

“Yo creo que es muy difícil decirle que no a la selección, por mucho que sean pocos partidos o que sea un proceso, que es lo ideal, pero es muy difícil decirle que no. Me encantaría (dirigir La Roja), siempre lo he dicho", manifestó en diálogo con Radio ADN.

“Cuando yo era jugador de fútbol, había dos grandes cosas que quería, una era ser jugador de Colo-Colo y la otra ser jugador de la selección chilena. Hoy como técnico quiero lo mismo, dirigir muy buenos equipos y también dirigir la selección chilena. Sería un honor, y algo extremadamente espectacular, añadió.

Candidatos para dirigir la selección chilena

Hasta el momento, el nombre que más fuerza tomó para reemplazar a Ricardo Gareca es el de Gustavo Álvarez, actual estratega de la Universidad de Chile que dirigió en Perú a clubes como Atlético Grau y Sport Boys. Sin embargo, el presidente de la ANFO, Pablo Milad, evitó explayarse sobre este tema y solo afirmó que no existe apuro para nombrar un entrenador.

"No hay ningún apuro para contratar un técnico. El entrenador tiene que iniciar el proceso el 2026 con un año y medio de trabajo, porque las próximas Eliminatorias se van a iniciar o en marzo o en junio del 2027", sostuvo ante los medios de comunicación.