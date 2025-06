Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV del partido por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima y Sport Huancayo juegan EN VIVO un duelo por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules recibirán al Rojo Matador este sábado 14 de junio en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ambas escuadras se enfrentarán desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Néstor Gorosito tienen la obligación de imponerse frente a los de Richard Pellejero para desplazar a Alianza Atlético de la cima; además, tendrán que estar atentos a lo que ocurra en el partido que afrontará Universitario contra Ayacucho. Por su parte, Huancayo también puede ser beneficiado si logra una victoria, pues solo tiene un punto menos que los victorianos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025, comenzará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Sport Huancayo vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Sport Huancayo por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

El cuadro íntimo tendrá que reemplazar al lateral Miguel Trauco. Estos serían los equipos titlulares:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Piero Cari, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Piero Cari, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Sport Huancayo: Zamudio; Madrid, Pérez, Murillo, Ángeles; Salcedo; Fernández, Carabaño, Sanguinetti, Magallanes; De Jesús.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Alianza Lima vs Sport Huancayo. El equipo íntimo es favorito.

Tabla de posiciones Torneo Apertura de la Liga 1 2025