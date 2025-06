Ricardo Gareca sufrió un duro golpe en su carrera luego de perder contra Bolivia y, por ende, condenar a la selección chilena a no clasificar a un Mundial por tercera ocasión consecutiva. El paso del experimentado estratega estuvo marcado por los malos resultados y las feroces críticas que recibió desde diversos sectores; sin embargo, estos no fueron los únicos aspectos que llamaron la atención.

Desde que asumió las riendas del conjunto sureño a inicios del 2024, el popular 'Tigre' sufrió un drástico cambio físico que no pasó desapercibido por la prensa del vecino país.

El drástico cambio físico de Ricardo Gareca tras su paso por Chile

Cuando Ricardo Gareca fue anunciado como nuevo entrenador de Chile en enero del 2024, se le notaba con un buen semblante y su característica melena rubia que lució en varias ocasiones en la selección peruana. Sin embargo, en el reciente partido frente a Bolivia en El Alto mostró una imagen muy distinta: un rostro exhausto, ya no lucía su clásica cabellera y una barba blanca.

Presentación de Ricardo Gareca en la selección chilena. Foto: AFP

"Ricardo Gareca cambió mucho en tan solo un año y medio. Desde la primera vez que estuvo en la banca, con una sonrisa, afeitado y un carácter de líder, se fue transformando a todo lo contrario (...). Ya en los entrenamientos para esta doble fecha llamó la atención que se dejara crecer la barba. Aunque más allá de eso, el DT de la selección chilena cambió su rostro a uno mucho más resignado, con los ojos perdidos y sin sonreír", mencionó Redgol.

Por su parte, el diario As Chile consideró que el estratega argentino envejeció mal durante su mal paso por la Roja. "En sus primeras semanas con el equipo nacional, el técnico lucía muy distinto a cómo se le vio en las últimas semanas. Más canoso y con una frondosa barba. Sin duda, Gareca envejeció con su mal paso por Chile", sentenciaron.

Última conferencia de Ricardo Gareca con la selección chilena. Foto: captura de Mega

Ricardo Gareca renunció a la selección chilena tras fracaso en Eliminatorias

Apenas se consumó la eliminación de Chile, el técnico de 67 años brindó una breve conferencia de prensa para anunciar que ya no continuará al mando del elenco mapocho para lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Tuvimos una reunión en el vestuario con los dirigentes, con todos, y luego con los jugadores y la delegación. Les comunicamos que queríamos descomprimir esto. Quiero agradecer a todos por el respaldo. Quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico. Simplemente, era ponernos de acuerdo", indicó.

"Me llevo una gran imagen en todo aspecto. Con la experiencia y carrera que tengo es un golpe duro y tengo que levantarme, como Chile se tiene que levantar en un futuro. Eso es lo que les quería decir, no voy a responder preguntas porque no tiene sentido. El motivo de esta conferencia fue en agradecimiento por la estadía de todos nosotros aquí. Es todo lo que tengo que decir", concluyó.