Melgar obtuvo una resolución favorable en el caso de Horacio Orzán, luego de que la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolviera revocar la sanción de ocho fechas que se había impuesto al mediocampista. La decisión llega después de varios días de incertidumbre para el conjunto arequipeño, que había visto cómo uno de sus referentes quedaba al margen por supuestamente haber incumplido una suspensión anterior.

La medida tomada por la FPF, tras evaluar el reclamo del cuadro rojinegro, devuelve a Orzán la posibilidad de actuar nuevamente en la Liga 1. Esta habilitación representa un alivio para el comando técnico de Melgar, que se encontraba limitado en el armado de su mediocampo para los próximos compromisos del torneo local. Con esta resolución, el argentino podrá ser tomado en cuenta desde la jornada 13, donde el Dominó enfrentará a Atlético Grau.

El miércoles 14 de mayo, la Comisión de Apelaciones de la FPF sorprendió al publicar un fallo en el que dio cuenta que declaró fundada la apelación realizada por Melgar ante la suspensión de 8 fechas a Horacio Orzán. De esta forma, la sanción contra el volante rojinegro queda sin efecto y podrá ser parte del equipo de Walter Ribonetto para la próxima jornada de la Liga 1.

“Declarar fundado el recurso de Apelación interpuesto por el Club FBC Melgar y el Sr. Horacio de Dios Orzán contra la Resolución de la Comisión Disciplinaria N°49-CD-FPF-2025; y revocándola dejar sin efecto la sanción allí impuesta”, se lee en la resolución publicada por el máximo ente del fútbol peruano.

¿Por qué Horacio Orzán recibió 8 fechas de suspensión?

En un principio, Horacio Orzán fue suspendido por 4 fechas tras emitir agravios en contra del árbitro Diego Haro durante el partido que sostuvo Melgar contra Ayacucho FC por la fecha 6 de la Liga 1. Sin embargo, dicho castigo se duplicó luego que, en el duelo del Dominó ante Universitario dos jornadas después, el argentino ingresara al camerino de su equipo, lo cual fue reportado por el delegado del encuentro.

Frente a la sanción inicial, Orzán aseguró que no le importaba y aseguró que disfrutaba más disputar duelos internacionales. “Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros. Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo, la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga”, aseveró el mediocampista.