El último martes 22 de abril, Melgar derrotó 1-0 a Puerto Cabello en Arequipa por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2025. El solitario tanto de Pier Barrios le dio el primer triunfo al Dominó en el torneo y ahora se encuentra en el tercer lugar del grupo G. Después del partido, uno de los que tomó la palabra fue Horacio Orzán. El volante argentino se mostró feliz por la victoria, pero también aprovechó para hablar sobre la suspensión de 4 fechas sin poder jugar en la Liga 1 2025.

Como se conoce, hace algunas semanas, la Comisión Disciplinaria de la FPF comunicó que Orzán iba a ser sancionado por los hechos sucedidos en la fecha 6 del torneo. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, el jugador de 37 años cometió una serie de agravios en contra del árbitro principal de ese partido.

Horacio Orzán no le interesa jugar en la Liga 1 con Melgar

En zona mixta, Horacio Orzán se sinceró al mencionar que no le importa jugar en la Liga 1. En adición, señaló que le gusta jugar torneos en los que solo debe estar pendiente de hacer un buen partido y no de los árbitros.

"Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros. Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga", declaró para HBA Noticias.

¿Qué dijo Melgar sobre la suspensión de Horacio Orzán?

Luego de que se conoció la suspensión de Horacio Orzán, Melgar emitió un comunicado para expresar su preocupación. El conjunto arequipeño se indignó porque se quedaron sin un jugador importante a horas de enfrentarse ante Universitario por la Liga 1.

"Desde FBC Melgar manifestamos nuestra profunda preocupación por la inusual celeridad con la que se evaluaron nuestros descargos, se deliberó y se resolvió el expediente. Este hecho resulta aún más preocupante al considerar que la notificación se realizó un día antes de un partido de gran relevancia para nuestro club", escribieron.