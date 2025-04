Terribles noticias para Melgar. Horacio Orzán, quien en un principio había recibido 4 fechas de suspensión por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF por agravios en contra del árbitro Diego Haro durante el duelo frente a Ayacucho FC, fue castigado con 4 fechas más. De esta forma, el organismo del máximo ente del fútbol peruano amplió la sanción del argentino a 8 fechas tras cometer una grave infracción durante el encuentro que sostuvieron los rojinegros contra Universitario.

Según el informe que presentó el delegado del Universitario vs Melgar, Orzán habría ingresado al vestuario de su equipo pese a la sanción que ya caía sobre él. Esto generó que su suspensión se duplicara, por lo que no podrá jugar con el ‘Dominó’ durante más fechas en la Liga 1, algo que el propio volante aseguró que no era de su interés.

La Comisión Disciplinaria de la FPF actuó de manera inmediata tras recibir el reporte oficial del delegado del compromiso entre Universitario y Melgar. El documento detallaba que Horacio Orzán, pese a estar suspendido, ingresó al camarín de su equipo durante el entretiempo, con lo que violó la restricción de participar en cualquier actividad relacionada con el partido.

“Sanción a Horacio Orzán será ampliada a 8 fechas, luego de que informe del delegado del partido entre Universitario - Melgar señalara que el jugador ingresó al vestuario del club rojinegro estando sancionado”, informó el periodista de RPP, Kevin Pacheco, a través de su cuenta de X.

Horacio Orzán ya cumplió dos fechas de la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF. Foto: captura de X

La ausencia de Orzán representa un duro golpe para Melgar, que pierde a uno de sus principales referentes en el mediocampo en un momento crucial de la temporada. El jugador de 37 años ya cumplió su sanción frente a Universitario y Deportivo Garcilaso, pero con la ampliación del castigo se perderá los duelos ante Los Chankas, Comerciantes Unidos, Cienciano, Atlético Grau, Alianza Universidad y Sport Boys.

Luego de la importante victoria de Melgar por 1 a 0 ante Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, Horacio Orzán se refirió a la sanción inicial de 4 partidos que recibió en la Liga 1. Frente a ello, el mediocampista del cuadro arequipeño sorprendió al asegurar que no le importaba jugar el torneo peruano, que era más de su interés jugar el torneo continental.

“Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros. Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo, la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga”, señaló Orzán para HBA Noticias.