Próximo partido de Alianza Lima en Copa Libertadores: ¿cuándo vuelve a jugar contra Sao Paulo?

Alianza Lima afronta un tramo decisivo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Luego de recibir a Talleres de Argentina, el equipo comandado por Néstor Gorosito tendrá que recibir a São Paulo de Brasil en un choque que podría ser clave para el futuro de los blanquiazules en el certamen continental.

El esperado compromiso entre ambas escuadras podría ir perfilando el panorama en el grupo D. Los 2 primeros clasificarán a los octavos de final de la Conmebol Libertadores, mientras que el tercero tendrá la oportunidad de disputar el repechaje de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sao Paulo por Copa Libertadores?

El partido Alianza Lima vs Sao Paulo, por la fecha 4 del grupo D, se jugará el próximo martes 6 de mayo, en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sao Paulo?

El juego entre Alianza Lima y Sao Paulo se disputará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario brasileño).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sao Paulo?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs Sao Paulo estará a cargo de la cadena internacional ESPN, que cuenta con diversas señales deportivas (ESPN 2, ESPN 3, etc) para su cobertura de competencias internacionales. Por streaming, tendrás la opción de ver el duelo en la plataforma Disney Plus.

Alianza Lima vs Sao Paulo: últimos resultados

A lo largo de la historia, Sao Paulo y Alianza Lima han disputado cuatro encuentros, todos en el marco de la Copa Libertadores.

Sao Paulo 2-2 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

2-2 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 Alianza 0-1 Sao Paulo | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2007

| Fase de grupos de la Copa Libertadores 2007 Sao Paulo 4-0 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2007

4-0 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2007 Sao Paulo 3-1 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2004

3-1 Alianza | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2004 Alianza 1-2 Sao Paulo | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2004.

Tabla de posiciones del grupo de Alianza Lima en Copa Libertadores

A la espera de los resultados de la fecha 3 de la Copa Libertadores, así marcha la tabla de posiciones del grupo de Alianza Lima.