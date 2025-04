En medio de su excepcional presente con Alianza Lima, el defensa peruano Erick Noriega sorprendió con una confesión que conmovió más de uno. En recientes declaraciones a un podcast local, el polifuncional futbolista relató la difícil etapa que vivió durante su estancia en Japón, donde sufrió actos de bullying por parte de sus compañeros. Este testimonio no solo evidencia las barreras culturales que afrontan los futbolistas peruanos en el extranjero, sino también su lucha personal por superarlas.

Noriega, formado en las divisiones menores de Alianza Lima, viajó al país asiático con la ilusión de crecer como jugador, sin imaginar que se enfrentaría a un entorno hostil. Su experiencia en Japón no solo fue un reto futbolístico, sino también emocional, pues, muchos se burlaban de él y lo hacían sentir excluido.

Erick Noriega reveló que sufrió episodios de bullying en Japón

El defensor nacional contó que durante su estadía en Japón, país al que llegó siendo muy joven, sus compañeros solían reírse constantemente de él. Noriega confesó que no entendía muchas de las conversaciones debido a su desconocimiento del idioma, y eso lo hacía aún más vulnerable frente a las bromas y gestos de burla.

“Al principio, sí (sufrió bullying). Cuando comencé ir al colegio antes de encontrar club, sentía que se reían de mí. Al final, no supe por qué lo hacían. No sé si lo hacían porque les caía bien o mal, pero se reían bastante”, contó el zaguero, que jugó en el Shimizu S-Pulse y en el Machida Zelvia de la liga nipona.

“Engordé 14 kilogramos por lo mismo que no tenía un equipo en ese entonces. Ya tenía 15 años, pero sabía que, si alguien se quería burlar de mí, le iba a buscar pelea. Esto no se dio fuera de un club, pero una vez dentro sí”, recordó Noriega en el programa de YouTube ‘Psicosis’.

Erick Noriega tomó drástica medida para evitar el acoso contra él

Ante la intensidad del acoso, Erick Noriega recurrió a su madre, quien se convirtió en su principal sostén emocional durante ese complicado proceso. Fue ella quien le aconsejó dar un paso decisivo: confrontar a su agresor. Siguiendo ese consejo, el ‘Samurai’ encaró al compañero que incitaba el acoso hacia él y le propinó una cachetada, lo que ocasionó que no lo volvieran a molestar.

“Cuando entré al club, sentía que se reían de mí. Había un compañerito que siempre hacía que los demás se rían de mí en el camerino. A la cuarta que se reían de mí, le dije a mi mamá: ‘¿Qué hago?’. Me respondió: ‘Háblale en español. Dile lo que sientes en español. Y si tienes que mentarle la madre, hazlo’. Dicho y hecho. Fui, le dije de todo y le metí un cachetadón, y nunca más. Es algo que no recomiendo, pero ha sido un caso extremo. No tenía otra forma”, apuntó.