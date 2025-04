El primer clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario quedó empate. Con un jugador menos por más de 80 minutos tras la expulsión de Pablo Lavandeira, los íntimos no pudieron sostener la victoria parcial y la 'U' lo terminó empatando sobre el final. Una de las jugadas polémicas que ocurrió en el inicio del partido fue un codazo de Paolo Guerrero a William Riveros cuando el 'Depredador' salta para recepcionar el balón.

Tras la falta del delantero de la selección peruana, el árbitro Daniel Ureta decidió amonestarlo con amarilla, decisión que ha generado un intenso debate sobre si el réferi debió expulsarlo o no. Uno de los que se manifestó sobre ello fue Eddie Fleischman. El comentarista deportivo aseguró que para él esa jugada debió terminar en roja y criticó sus declaraciones post partido.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Paolo Guerrero tras el Alianza Lima vs Universitario?

"Vean las imágenes, el codo está arriba. No aplica un codazo de forma intencional, no hace el movimiento para golpear, pero 'se la deja'. Guerrero salta a cabecear y levanta los codos, una cosa es protegerse y otra cosa es exhibir los codos, lo que no necesariamente es una agresión, pero es una manera de provocar que el rival se encuentre con el codo", dijo en el programa streaming 'Full Deporte'.

Asimismo, el presentador de TV criticó a la Comisión Nacional de Árbitros porque casi nunca se suele expulsar al 'Depredador'. "Pareciera que en la Conar está vetado expulsar a Paolo Guerrero, no se le expulsa, no se puede, no se entiende bien. Esto no es nada personal, pero el reglamento se tiene que aplicar a todos, se llamen como se llamen", precisó.

Posteriormente, Fleischman cuestionó la explicación que dio Guerrero a los medios de comunicación. El delantero nacional había mencionado que los defensas ponen la cara en su codo de manera adrede.

"Me pareció que era una broma, que de repente estamos en 28 de diciembre y es el día de los inocentes. Yo no puedo creer que luego de esa acción, un jugador pueda decir que los rivales últimamente ponen la cara en su codo. Por favor, tiene 41 años, compadre, crece, ¿no?", aseguró.

Así fue la falta de Paolo Guerrero a William Riveros en el clásico peruano

La falta ocurrió al minuto 3 del partido en Matute. Tras la acción, el defensor de Universitario quedó tendido en el campo por varios minutos y tuvo que ser atendido.