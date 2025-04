El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario dejó muchas emociones, pero también polémicas que siguen encendiendo el debate. Uno de los focos principales fue Paolo Guerrero, quien recibió una tarjeta amarilla al minuto 2 de partido por una dura falta contra Williams Riveros. Lejos de quedarse callado, el experimentado delantero nacional brindó una explicación que causó sorpresa y que generó intensas discusiones en medios y redes sociales.

El atacante blanquiazul manifestó su incomodidad con la decisión del árbitro y dejó en claro que no considera justa la amonestación. Más allá del resultado, que terminó en empate sin goles, Guerrero señaló que las decisiones arbitrales condicionaron su rendimiento y afectaron el desarrollo del partido.

Paolo Guerrero hizo insólita explicación de su codazo a Williams Riveros

La acción polémica se produjo apenas iniciado el clásico, cuando Paolo Guerrero saltó a disputar un balón aéreo y terminó impactando su codo con el rostro de Williams Riveros. El árbitro Daniel Ureta no dudó y le mostró la cartulina amarilla al delantero blanquiazul. Sin embargo, el ‘Depredador’ sostuvo que el gesto fue completamente involuntario y que la reacción del defensor crema tuvo la intención de buscar la infracción.

“A mí me saca una amarilla, ojalá puedan analizarlo. Últimamente, los zagueros, cuando yo salto, obviamente no lo voy a hacer recto, tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, declaró Guerrero en zona mixta después del clásico.

“Eso tienen que verlo porque me parece injusto. Yo no abro los brazos arriba, pero ellos ponen la cara y es un poco injusto. Entonces, ¿no salto y le dejo que se lleve la pelota o que la cabecee? Yo voy a disputar la pelota, pero ellos ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar el partido condicionado”, agregó el 9 ‘íntimo’.

Paolo Guerrero asegura que Alianza Lima debió ganar el clásico

Más allá de la controversia por la amarilla, Paolo Guerrero también expresó su frustración por el resultado final. El clásico entre Alianza Lima y Universitario terminó 1 a 1, con gol al último minuto de los cremas, pero el delantero consideró que su equipo fue claramente superior y mereció quedarse con los tres puntos.

“Muy triste por el empate. Si tengo que decir un merecedor aquí del triunfo era Alianza, por el gran sacrificio, por lo que generamos y por la determinación que pudimos. Nosotros jugamos con mucha más ambición”, sentenció Guerrero, quien marcó el 2 a 0 a favor de Alianza, pero que fue anulado al encontrarse en posición adelantada.