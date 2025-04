En una reciente edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, el exfutbolista Jefferson Farfán compartió su perspectiva sobre la salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima, un tema que ha generado controversia entre los aficionados del club. La conversación, que también incluyó a Roberto Guizasola, reveló detalles sobre la relación entre la 'Foquita' y el exentrenador Guillermo ‘Chicho’ Salas, así como la decepción que sintió el ‘Zorro’ tras no renovar su contrato.

Jefferson Farfán, quien ha sido un referente en el equipo blanquiazul, no dudó en expresar su descontento con la decisión de 'Chicho' Salas, quien había prometido la permanencia de Wilmer Aguirre en el club íntimo, algo que finalmente no ocurrió. Como se recuerda, el 'Zorrito' regresó a Alianza Lima en el 2021 y salió bicampeón. Luego, a inicios del 2023, se anunció su salida.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre 'Chicho' Salas?

"Me dijo que se quedaban todos, pero la persona con la que tengo más afinidad es el ‘Zorro’. Entonces, cuando me dio su palabra y de un momento a otro pasa lo contrario, me sorprendí, porque me garantizó su continuidad y porque yo no iba a seguir por mi rodilla", comentó el exjugador de la selección peruana.

Luego, Farfán apuntó contra el estratega peruano por no tener palabra, pese al acuerdo verbal que ya se había hecho. "Hablé con el 'Zorrito' y ahí es donde, para mí, el ‘Chicho’ murió. El hombre (Wilmer Aguirre) tenía otras propuestas y por confiar en mi palabra se quedó sin equipo. Una persona como él, no merecía salir de esa manera", expresó.

Wilmer Aguirre se pronunció sobre su salida de Alianza Lima

Por su parte, el 'Zorrito' Aguirre también compartió su experiencia tras la noticia de su salida de Alianza Lima. El delantero expresó su sorpresa y malestar al enterarse de que no continuaría en el club, a pesar de su deseo de seguir jugando en el club del que es hincha.

"Vine de correr emocionado y abro Instagram para ver el "Gracias, 'Zorro’". Tanto mensaje y comentario pensé que me habían anunciado, pero fue todo lo contrario. No sabes la rabia”, relató Aguirre, quien actualmente se encuentra sin equipo.