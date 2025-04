Wilmer Aguirre cuenta la dura verdad de su salida de Alianza Lima tras acuerdo con 'Chicho' Salas: "Me dio su palabra"

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron un nuevo invitado de lujo en su programa Enfocados. En esta oportunidad, compartieron con Wilmer Aguirre, un histórico jugador de Alianza Lima y conversaron sobre sus planes a futuro, su retiro y cuál fue el verdadero motivo de su salida del club blanquiazul.

El 'zorrito' contó y se sorprendió cuando se enteró de que ya no iba a seguir en el cuadro de La Victoria, pues la noticia le tomó por sorpresa, ya que nunca le avisaron y se tuvo que enterar por redes sociales que el equipo íntimo lo despidió. Asimismo, a Wilmer le gustaría cerrar su carrera deportiva jugando en el club de sus amores: Alianza Lima

Wilmer Aguire confiesa que 'Chicho' Salas le prometió que seguiría en Alianza Lima

"Yo lo consideraba a Chicho. Cuando empiezo a agarrar un nombre en el club, concentraba con él e hicimos una buena amistad. Cuando Chicho ya agarra de interino y luego todo el torneo, no jugué mucho. Yo consideraba que para el próximo año (2023) no iba a estar, porque no era de su gusto. (...) Jefferson me llama y me dice qué haré o qué planes tengo", dijo Aguirre.

"En Alianza no me han llamado y veo que están renovando. Chicho eligió a Jefferson, pero él le dijo que no por temas de su rodilla. (...) Cuando me llamaron de otros lados, les dije que tengo todo cerrado con Alianza, porque el hombre (Salas) me había dado su palabra. Pasan días, vengo de correr, entro al Instagram y veo mensajes de gracias zorro", sentenció.

¿Dónde juega actualmente Wilmer Aguirre?

Wilmer Aguirre, luego de pasar por FC Cajamarca, jugará en Juventus FC, equipo que disputará la Liga 3 en esta temporada. El 'zorrito' quiere seguir en acción y pronto colgar los chimpunes. En el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el futbolista de 41 años confesó que el próximo 2026 será su último como jugador profesional.