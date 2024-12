En el fútbol peruano, pocos nombres generan tanta pasión como el de Wilmer Aguirre, jugador identificado con Alianza Lima. Con una destacada trayectoria en el club ‘blanquiazul’, el ‘Zorrito’ se convirtió en un ícono para los hinchas ‘íntimos’. Sin embargo, su relación con Alianza no terminó de la mejor manera. Aguirre, quien brilló durante años en el equipo de sus amores, confesó recientemente el dolor que le causó su salida, un episodio que marcó su carrera y su vida personal.

Mientras continúa destacándose en la Copa Perú 2024 con FC Cajamarca, Aguirre se tomó un momento para reflexionar sobre su pasado en Alianza Lima. En una entrevista reciente, el ‘Zorrito’ dejó en claro que su desvinculación del club no fue por motivos deportivos, sino por decisiones dirigenciales que considera injustas, por lo que arremetió contra los que manejan la institución.

¿Qué dijo Wilmer Aguirre sobre su salida de Alianza Lima?

Wilmer Aguirre no ocultó su malestar al hablar de su alejamiento de Alianza Lima, una institución con la que siempre mantuvo una relación especial. Según declaró a la prensa luego del partido entre FC Cajamarca y Juventus FC de Huamachuco por la Copa Perú, su salida no respondió a un bajo rendimiento, sino a diferencias con la dirigencia del club, que decidió no renovarle el contrato en un momento crítico de su carrera.

“Salí de Alianza Lima con un poco de resentimiento, pero no con el hincha, sino con la gente que maneja el club”, señaló Aguirre, quien se puso la camiseta ‘blanquiazul’ hasta en cuatro oportunidades, la última de ellas en 2021 y 2022.

Estas declaraciones generaron gran revuelo entre los hinchas ‘blanquiazules’, muchos de los cuales respaldan al ‘Zorrito’ y critican las decisiones de la dirigencia del club. Pese a que no tuvo un rendimiento destacado durante su más reciente paso por el equipo, los seguidores sienten que Alianza Lima fue injusto con uno de los referentes de la institución.

Wilmer Aguirre marcó gol y busca ascender a la Liga 2

Lejos de quedarse en el pasado, Wilmer Aguirre sigue demostrando que tiene mucho para aportar al fútbol. Actualmente, el ‘Zorrito’ compite en la Copa Perú 2024, un torneo que representa el sueño de muchos jugadores y equipos de llegar al fútbol profesional. En esta edición, el delantero fue protagonista al marcar un gol crucial que permitió a su equipo avanzar a las semifinales.

El delantero de 41 años se lució en el duelo decisivo, donde su experiencia y calidad marcaron la diferencia. En un partido cargado de emociones, Aguirre anotó el tanto que forzó la tanda de penales, lo cual permitió al FC Cajamarca asegurar el pase a la siguiente fase. Su actuación dejó en claro que sigue siendo un delantero letal, capaz de liderar a su escuadra hacia el ascenso.

“La edad es lo de menos, siempre lo he dicho. Mientras tenga las ganas, el corazón y ese empuje de poder seguir jugando a gran nivel, nunca voy a dejar el fútbol”, señaló Aguirre, quien con su más reciente gol demostró su vigencia y ahora va en busca de hacer historia para subir a la segunda división.